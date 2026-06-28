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Pescara, Emergenza caldo, al via il piano del Comune di Pescara: assistenza ad anziani e persone fragili fino al 31 agosto

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Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:È operativo da oggi il “Piano Caldo” del Comune di Pescara, il servizio attivato ogni anno durante il periodo estivo per offrire sostegno alle persone anziane e ai cittadini fragili privi di una rete familiare, particolarmente esposti ai rischi legati alle elevate temperature –  L’iniziativa, che resterà attiva fino al 31 agosto, è stata predisposta dall’Amministrazione comunale in risposta all’emergenza nazionale determinata dall’ondata di calore che sta interessando anche il territorio pescarese, con l’obiettivo di garantire assistenza e supporto a chi vive in condizioni di maggiore vulnerabilità. Tra i servizi previsti rientrano la consegna dei farmaci a domicilio, l’accompagnamento per visite mediche programmate o improrogabili e la consegna della spesa alimentare, prestazioni rivolte a cittadini che non possono contare sull’aiuto di familiari o caregiver. Le attività sono assicurate dal Comune attraverso il Segretariato Sociale, contattabile al numero di telefono 085 428 30 43, nelle fasce orarie dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e anche  il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, un servizio telefonico per fornire informazioni, orientamento e raccogliere le richieste di intervento – riporta testualmente l’articolo online. Ma non è solo il Comune a garantire l’erogazione dei servizi grazie alla collaborazione con l’Associazione ISAV (che gestisce il P. U. F. Punto Unico Fragilità) i cui numeri dedicati, 350 089 40 08 – 351 603 06 43, saranno operativi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30. Per il secondo anno consecutivo del Piano caldo, il servizio di assistenza nei fine settimana e nei giorni festivi sarà svolto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Pescara, contattabile telefonicamente al numero 388 146 89 49, il venerdì dalle 15 alle 18 , il sabato, la domenica e i festivi dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

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