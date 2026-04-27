Pescara, Emergenza sicurezza sul lavoro: CGIL Abruzzo Molise lancia l’allarme e chiede azioni concrete

Il 28 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, un’occasione importante che quest’anno vede la CGIL Abruzzo Molise sollevare la questione riguardante l’emergenza nazionale legata alla sicurezza sul lavoro.

Secondo i dati forniti, in Italia si verificano ogni anno più di mille morti sul lavoro e circa 6.000 infortuni, di cui il 30% porta a invalidità permanente. Le denunce di malattie professionali all’Inail superano le 88.000, con molte di queste che portano alla morte a causa di un peggioramento delle patologie.

Franco Spina, Segretario Regionale CGIL Abruzzo Molise, afferma che “con questi numeri non si può parlare di sfortuna o fatalità, si tratta di una vera emergenza che deve essere affrontata”. Sottolinea inoltre l’importanza della prevenzione sul lavoro e critica l’approccio delle aziende che considerano la sicurezza un costo da tagliare anziché un investimento da sostenere.

Un altro punto critico riguarda il sistema degli appalti, che crea catene di subappalto sempre più lunghe rendendo i lavoratori esposti a rischi per i quali nessuno è chiamato a rispondere. Spina evidenzia anche il problema del lavoro precario e la necessità che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza siano attivamente coinvolti nei processi.

La formazione sulla sicurezza dev’essere permanente e approfondita, e la cultura della sicurezza sul lavoro dovrebbe essere studiata già dalle scuole primarie per formare le nuove generazioni di lavoratori. Spina conclude sottolineando l’importanza dei controlli, esprimendo preoccupazione per il progressivo svuotamento degli organi ispettivi che porta a meno verifiche e quindi più rischi.

Il 28 aprile è un’occasione per ribadire con chiarezza la necessità di risposte concrete da parte di chi ha la responsabilità di garantire la sicurezza sul lavoro.