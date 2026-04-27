- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Aprile 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Emergenza sicurezza sul lavoro: CGIL Abruzzo Molise lancia l’allarme e chiede...
Attualità

Pescara, Emergenza sicurezza sul lavoro: CGIL Abruzzo Molise lancia l’allarme e chiede azioni concrete

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il 28 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, un’occasione importante che quest’anno vede la CGIL Abruzzo Molise sollevare la questione riguardante l’emergenza nazionale legata alla sicurezza sul lavoro.

Secondo i dati forniti, in Italia si verificano ogni anno più di mille morti sul lavoro e circa 6.000 infortuni, di cui il 30% porta a invalidità permanente. Le denunce di malattie professionali all’Inail superano le 88.000, con molte di queste che portano alla morte a causa di un peggioramento delle patologie.

Franco Spina, Segretario Regionale CGIL Abruzzo Molise, afferma che “con questi numeri non si può parlare di sfortuna o fatalità, si tratta di una vera emergenza che deve essere affrontata”. Sottolinea inoltre l’importanza della prevenzione sul lavoro e critica l’approccio delle aziende che considerano la sicurezza un costo da tagliare anziché un investimento da sostenere.

Un altro punto critico riguarda il sistema degli appalti, che crea catene di subappalto sempre più lunghe rendendo i lavoratori esposti a rischi per i quali nessuno è chiamato a rispondere. Spina evidenzia anche il problema del lavoro precario e la necessità che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza siano attivamente coinvolti nei processi.

La formazione sulla sicurezza dev’essere permanente e approfondita, e la cultura della sicurezza sul lavoro dovrebbe essere studiata già dalle scuole primarie per formare le nuove generazioni di lavoratori. Spina conclude sottolineando l’importanza dei controlli, esprimendo preoccupazione per il progressivo svuotamento degli organi ispettivi che porta a meno verifiche e quindi più rischi.

Il 28 aprile è un’occasione per ribadire con chiarezza la necessità di risposte concrete da parte di chi ha la responsabilità di garantire la sicurezza sul lavoro.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it