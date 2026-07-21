Pescara, Emissione Certificati del Casellario Online

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Nell’ambito dei progetti di innovazione e informatizzazione della Giustizia, la Procura della Repubblica di Pescara comunica l’avvio della fase sperimentale del nuovo servizio di rilascio dei certificati digitali online, accessibile mediante autenticazione con SPID e pagamento dei bolli e dei diritti attraverso la piattaforma pagoPA. La prima fase della sperimentazione interesserà i cittadini residenti nel Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Successivamente, a partire da settembre sarà esteso a tutti i cittadini residenti della Provincia di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Sono disponibili on line i: CERTIFICATI DEL CASELLARIO RICHIESTO DAL PRIVATO CERTIFICATI DELL’ANAGRAFE DELLE SANZIONI (persone giuridiche) CERTIFICATI DEL CASELLARIO RICHIESTI DAL DATORE DI LAVORO (anche Enti del terzo settore) CERTIFICATO DEL CASELLARIO EUROPEO Purché il richiedente (o il delegato alla richiesta) sia residente nel Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. I cittadini abilitati a SPID sono invitati a richiedere i certificati direttamente attraverso la piattaforma “Qui Casellario” raggiungibile attraverso il sito web istituzionale della Procura (procura-pescara – giustizia – viene evidenziato sul sito web. it), seguendo la procedura guidata che consente l’identificazione tramite SPID, il pagamento degli eventuali diritti mediante pagoPA e ottenere in pochi minuti il rilascio del certificato in formato digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ulteriori informazioni, la guida per l’accesso ed i recapiti per eventuale assistenza sono indicati sul sito istituzionale della Procura procura-pescara – si apprende dal portale web ufficiale. giustizia – si apprende dal portale web ufficiale. it – servizi ai cittadini – certificato del casellario online – Richiesta del Certificato Digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it