Pescara, Enrico Brignano porta il suo one man show ‘Bello di mamma!’ il 18 marzo 2026

Pescara si prepara ad accogliere il divertente e coinvolgente one man show di Enrico Brignano, intitolato “Bello di mamma!”, che si terrà il 18 marzo 2026 presso il Palasport Giovanni Paolo II. Questo spettacolo è prodotto da Vivo Concerti e Enry B. Produzioni e promette di riportare sul palcoscenico l’ironia e la sincerità che caratterizzano il noto attore e comico italiano.

Dopo il successo di “I 7 Re di Roma”, che ha riscontrato un forte consenso in tutta Italia con l’ultima replica prevista a Torino l’8 febbraio, Brignano torna ad esibirsi in un format più personale e intimo. “Bello di mamma!” è una rielaborazione dello spettacolo che ha già conquistato le arene estive nel 2025, adattato ora per grandi spazi indoor.

La tournée di Brignano partirà il 7 marzo dal Pala Terni e toccherà molte città italiane, tra cui Bergamo, Livorno, Ancona, e appunto Pescara, per concludersi con le ultime date a Bolzano il 9 aprile. Questo tour mira a toccare le corde emotive del pubblico, affrontando temi come “le nostre paure”, “i tempi che cambiano” e “la confusione” della vita moderna, affrontati con l’ironia tipica dell’attore.

Brignano invita il suo pubblico a riflettere su un ritorno alle origini, a quell’abbraccio materno che rappresenta conforto e sicurezza, soprattutto in un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici e sfide quotidiane. “Bello di mamma!” non sarà solo uno spettacolo divertente, ma anche un momento di condivisione e introspezione, coronato dalla presenza di un’orchestra di dieci elementi e due coriste.

Non perdete l’occasione di vedere Brignano in azione in una delle date della sua attesissima tournée, con i biglietti che saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dal 13 dicembre e in tutti i punti vendita autorizzati dal 18 dicembre. Un evento da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di teatro e risate!