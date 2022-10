PESCARA: Episodio di Cyberbullismo

- Advertisement -

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Pescara:

Cyberbullismo: ammonimento di un 16enne che ha costretto un altro minore ad inginocchiarsi schiaffeggiandolo e riprendendo la scena con il telefonino – Il Questore Luigi Liguori ha adottato nei confronti di un minorenne il provvedimento dell’ ammonimento per un episodio di cyberbullismo – Nei giorni addietro, la Divisione Anticrimine della Questura ha accertato che un giovane di 16 anni, attraverso numerosi messaggi e telefonate aveva indotto un altro ragazzo di 15 anni a recarsi davanti ad una scuola cittadina al fine di chiedere scusa alla propria fidanzata per averle toccato il sedere, durante l’intervallo, in un momento di affollamento – recita il testo pubblicato online. Presentatosi all’appuntamento, il 15enne, che ha negato di avere intenzionalmente toccato la ragazza, ha trovato il fidanzato accompagnato da un amico, mentre la ragazza era ferma poco distante per assistere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli è stato intimato di inginocchiarsi per porgere le sue scuse e, nonostante avesse ubbidito alla richiesta, è stato colpito con uno schiaffo al volto e subito dopo gli è stato detto di andarsene – Tutta la scena è stata ripresa con un telefono cellulare e condivisa su whatsApp con alcuni amici facenti parte di un gruppo ristretto – L’ intervento della Polizia di Stato ha impedito l’ulteriore divulgazione del video – recita il testo pubblicato online. Il provvedimento dell’ammonimento i cui effetti cessano al compimento della maggiore età, si caratterizza per la sua funzione essenzialmente deterrente, volta ad evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime ed autori – precisa il comunicato. È opportuno evidenziare che la legge nr.71/2017 estende la misura dell’ammonimento, già sperimentata in materia di atti persecutori e violenza domestica, anche a tutela del minore vittima di episodi di cyberbullismo –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it