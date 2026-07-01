Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Erogazione del cofinanziamento regionale destinato alle famiglie degli allievi delle strutture pubbliche 0/6 anni, dell’ambito distrettuale sociale n.15 – Pescara, per il rimborso delle rette di frequenza relative agli asili nido comunali e dei costi sostenuti per il servizio mensa relativi alle scuole dell’ infanzia pubbliche, per le annualità 2024 ( a – viene evidenziato sul sito web. e – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 2023/2024) e 2025 ( a – si apprende dal portale web ufficiale. e – recita la nota online sul portale web ufficiale. 2024/2025) – “PR FSE + Abruzzo 2021-2027”– cup: c21i25000410006

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it