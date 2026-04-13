Pescara, esce il numero 4 di SU/Sintassi Urbane: rivista letteraria indipendente con tema “all’improvviso qualcuno…”

Esce il numero 4 della rivista letteraria indipendente “SU/Sintassi Urbane”, nata a Pescara da un’idea di Beniamino Cardines e con la supervisione di Donato Fioriti, Dirigente Nazionale della FIGEC (Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione).

Il nuovo numero della rivista, dal titolo “All’improvviso qualcuno…”, vede la partecipazione di numerosi autori e autrici italiani contemporanei, tra cui Beniamino Cardines, Franca Berardi, Francesco Iacovetti, e molti altri. La pubblicazione si propone di informare e raccontare attraverso poesie e racconti brevi, offrendo contenuti culturali di qualità.

La rivista, illustrata con le opere pittoriche dell’artista Maria Pierdomenico, può essere richiesta tramite email scrivendo a sintassiurbane@gmail.com. Il progetto editoriale è in collaborazione con Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima e la pinacoteca d’arte contemporanea di Pescara.

Donato Fioriti, giornalista e Presidente Nazionale di CIPAS aps, sottolinea l’importanza di progetti come SU/Sintassi Urbane che offrono contenuti culturali di qualità e stimolanti per lettori e scrittori.

Beniamino Cardines, direttore responsabile della rivista, esprime il desiderio di promuovere la libertà della letteratura che narra e spinge oltre, incoraggiando la partecipazione di tutti alla scrittura e alla lettura.

La rivista “SU/Sintassi Urbane” è un punto di incontro per giovani scrittori, poeti e artisti del cuore, che desiderano condividere esperienze e stimoli creativi. La pubblicazione si propone di essere un faro di cultura e di bellezza, alimentando la passione per la scrittura e per la lettura in un’epoca in cui la tecnologia talvolta sembra oscurare la memoria e l’importanza dei libri.