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Attualità

Pescara: Esperti rassicurano sulla presenza di lupi in città, situazione sotto controllo e monitorata.

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La commissione Politiche sociali e della Salute, presieduta da Vittoria D’Incecco, si è nuovamente occupata delle segnalazioni riguardanti la presenza di lupi nel territorio cittadino. La situazione è stata affrontata con attenzione durante la riunione odierna, alla quale ha partecipato il responsabile del Servizio Veterinario dell’Ente parco nazionale della Majella, Simone Angelucci.

Durante l’incontro, Angelucci ha confermato che la presenza di lupi in città è un fenomeno noto e monitorato, tranquillizzando sulla mancanza di emergenze legate a questo animale. “La situazione è monitorata e non c’è un allarme lupi in città”, ha affermato Angelucci durante la riunione, che ha visto anche la presenza dei rappresentanti della Regione Abruzzo e della Asl.

Le segnalazioni riguardanti i lupi sono già state note in passato e la situazione attuale è considerata sotto controllo. Tuttavia, è fondamentale continuare a monitorare il fenomeno per prevenire eventuali situazioni di rischio. In caso di necessità, sarà richiesta la collaborazione della Polizia locale per interventi sul territorio cittadino.

Fino ad ora, le attività di monitoraggio previste sono state regolarmente effettuate, come confermato dalla presidente della commissione Politiche sociali e della Salute, Vittoria D’Incecco. In conclusione, non vi è alcuna emergenza riguardante la presenza di lupi in città, ma è importante rimanere vigili e continuare a monitorare la situazione.

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