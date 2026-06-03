Pescara, Estate 2026 a Pescara: al via i grandi eventi tra musica e spettacolo

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di Pescara annuncia i primi appuntamenti dell’estate 2026 promossi dall’assessorato agli Eventi, tra musica, spettacolo e intrattenimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono già in programma tante date che rendono ancora più ricco il calendario delle manifestazioni estive organizzate in città al cui interno spiccano manifestazioni di rilievo, dai Premi Flaiano a Funambolika, passando per Pescara Jazz, e poi lo Zoo Music Fest (al Porto turistico) e molte altre, tra cui il concerto di Zucchero – riporta testualmente l’articolo online. Dopo Cartoons on the Bay, la rassegna che ha portato in città artisti e ospiti di rilievo nazionale (tra tutti Carl Brave, Ema Stokholma e Cristina D’Avena), piazza della Rinascita accoglierà a breve un evento speciale, pensato per la mattina – si apprende dal portale web ufficiale. 21 giugno: Festa di inizio Estate allo Stadio del Mare con Stella Bossi ed Edmea Il 21 giugno, allo Stadio del Mare, è in programma la Festa di inizio Estate che vedrà protagoniste due artiste molto apprezzate dal pubblico dei giovani e dagli appassionati della musica techno ed elettronica: Stella Bossi ed Edmea – Sul palco si alterneranno anche quattro dj pescaresi (Claudio Corna, Frapague, Mikol e EiTwo), perché gli eventi sono sì un’occasione per ospitare grandi nomi, ma anche per valorizzare chi vive, lavora e cresce artisticamente in città. Questa tappa musicale dell’estate a Pescara sarà accessibile con un biglietto d’ingresso a prezzo calmierato di 5 euro, per consentire la più ampia partecipazione possibile e offrire un appuntamento di qualità a cittadini e turisti – aggiunge la nota pubblicata. 10 e 11 luglio: il weekend di Radio Kiss Kiss Il 10 e l’11 luglio sempre lo Stadio del Mare accoglierà due giornate di musica e spettacolo con Radio Kiss Kiss. L’ingresso è gratuito – riporta testualmente l’articolo online. 16 luglio: Tommaso Paradiso in concerto Il 16 luglio, riflettori accesi sempre allo Stadio del Mare, con ingresso gratuito per il pubblico, per ascoltare Tommaso Paradiso – riporta testualmente l’articolo online. Il video promozionale è stato girato sulla spiaggia di Pescara e ha visto la partecipazione di numerosi bambini (coordinati da Raffaella Sideri), che hanno interpretato un passaggio del brano sanremese “I romantici”, di Tommaso Paradiso, accompagnati dal vivo dalla band “Disco Machine”. 25 luglio: torna il grande show de “La Notte dei Serpenti” Un appuntamento molto atteso è sicuramente quello del 25 luglio, un grande evento che farà arrivare allo Stadio del Mare migliaia di persone come è già accaduto nelle passate edizioni – aggiunge la nota pubblicata. Anche per l’estate 2026 è attesa “La Notte dei Serpenti”, con la direzione e la firma del maestro Enrico Melozzi.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it