Pescara, estate 2026: campus, visite guidate e esperienze culturali con la Fondazione Genti d’Abruzzo

La Fondazione Genti d’Abruzzo presenta il programma delle attività estive 2026 che coinvolgerà bambini, famiglie e adulti attraverso un ricco calendario di iniziative ospitate dal Museo delle Genti d’Abruzzo e dal Museo Civico Basilio Cascella.

Le attività prenderanno il via il 10 giugno con i Campus estivi dedicati ai bambini dai 6 anni, offrendo un’esperienza educativa e divertente dopo la conclusione dell’anno scolastico. I partecipanti potranno scoprire la storia, le tradizioni, l’arte e il patrimonio culturale della regione attraverso laboratori artistici, visite guidate e attività pratiche.

Il primo appuntamento, dal 10 al 12 giugno, sarà dedicato a “La tecnica del bassorilievo: simboli e misteri del Medioevo”, dove i bambini potranno sperimentare le tecniche degli antichi modellatori. Seguirà un percorso creativo dal 15 al 19 giugno dedicato a figure come Basilio Cascella e Gabriele D’Annunzio.

Il campus proseguirà con tematiche come le tradizioni popolari, il viaggio nel tempo, il mare e le leggende delle comunità costiere abruzzesi. Inoltre, torna la rassegna “Weekend al Museo Estate 2026”, che proporrà visite guidate, attività immersive e percorsi di approfondimento tra musei e il centro storico di Pescara.

Luigi Di Alberti, presidente della Fondazione, sottolinea che l’obiettivo è rendere i musei luoghi dinamici e partecipati, favorendo la conoscenza del patrimonio culturale abruzzese e il dialogo tra generazioni. Le attività estive rappresentano quindi un’occasione preziosa per trasformare i musei in luoghi di incontro, scoperta e condivisione.