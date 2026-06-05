- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Giugno 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara, estate 2026: campus, visite guidate e esperienze culturali con la Fondazione...
Eventi e Cultura

Pescara, estate 2026: campus, visite guidate e esperienze culturali con la Fondazione Genti d’Abruzzo

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Fondazione Genti d’Abruzzo presenta il programma delle attività estive 2026 che coinvolgerà bambini, famiglie e adulti attraverso un ricco calendario di iniziative ospitate dal Museo delle Genti d’Abruzzo e dal Museo Civico Basilio Cascella.

Le attività prenderanno il via il 10 giugno con i Campus estivi dedicati ai bambini dai 6 anni, offrendo un’esperienza educativa e divertente dopo la conclusione dell’anno scolastico. I partecipanti potranno scoprire la storia, le tradizioni, l’arte e il patrimonio culturale della regione attraverso laboratori artistici, visite guidate e attività pratiche.

Il primo appuntamento, dal 10 al 12 giugno, sarà dedicato a “La tecnica del bassorilievo: simboli e misteri del Medioevo”, dove i bambini potranno sperimentare le tecniche degli antichi modellatori. Seguirà un percorso creativo dal 15 al 19 giugno dedicato a figure come Basilio Cascella e Gabriele D’Annunzio.

Il campus proseguirà con tematiche come le tradizioni popolari, il viaggio nel tempo, il mare e le leggende delle comunità costiere abruzzesi. Inoltre, torna la rassegna “Weekend al Museo Estate 2026”, che proporrà visite guidate, attività immersive e percorsi di approfondimento tra musei e il centro storico di Pescara.

Luigi Di Alberti, presidente della Fondazione, sottolinea che l’obiettivo è rendere i musei luoghi dinamici e partecipati, favorendo la conoscenza del patrimonio culturale abruzzese e il dialogo tra generazioni. Le attività estive rappresentano quindi un’occasione preziosa per trasformare i musei in luoghi di incontro, scoperta e condivisione.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it