Pescara, evento “7 Dee per 7 Capodogli” il 27 marzo: vini biologici per la tutela del mare e della biodiversità mediterranea.

Il prossimo 27 marzo si terrà a Pescara l’evento “7 Dee per 7 Capodogli”, dedicato ai vini biologici per il mare. L’iniziativa, nata dal ricordo dei cetacei spiaggiati nel 2009 e nel 2014, si propone come un momento di confronto scientifico sulla tutela delle acque e sulla biodiversità mediterranea.

Il convegno, organizzato dalla Cantina San Michele Arcangelo di Vasto in collaborazione con il Centro studi cetacei, avrà luogo alle 16:00 presso il Centro studi cetacei di via di Sotto, 18/2 a Pescara. Durante l’evento sarà presentata la linea biologica low alcol e alcol free di Cantina San Michele Arcangelo, con parte del ricavato delle vendite devoluto all’ente organizzatore.

Il focus dell’iniziativa ruota attorno a due episodi di spiaggiamento di capodogli lungo le coste dell’Adriatico, che hanno ispirato la produzione di vini biologici fondati sui principi del rispetto ambientale e della biodiversità. Nel dicembre del 2009 e nel 2014, sette capodogli si spiaggiarono rispettivamente sul Gargano e a Punta Penna di Vasto, suscitando grande preoccupazione tra enti locali e associazioni ambientaliste. Nell’ultimo episodio, però, la risposta è stata diversa, con la restituzione al mare di quattro esemplari, un evento senza precedenti documentati in Italia.

Il convegno del 27 marzo rappresenta quindi un’occasione di riflessione e approfondimento per rinnovare un’alleanza a tutela del mare, minacciato da pesca intensiva, inquinamento e cambiamenti climatici. Sarà anche presentata la nuova linea di vini “7 Dee per 7 Capodogli”, biologici e certificati da Biodiversity friend, con parte del ricavato delle vendite a favore del Centro studi cetacei.

Secondo Vincenzo Olivieri del Centro studi cetacei Pescara, il salvataggio dei capodogli spiaggiati ha rappresentato un episodio unico reso possibile dalla collaborazione di diverse entità. L’incontro del 27 marzo vedrà la partecipazione di istituzioni e esperti del settore, che discuteranno delle cause degli spiaggiamenti dei cetacei e dell’importanza della conservazione marina.

Il presidente della Cantina San Michele Arcangelo, Michele Del Borrello, sottolinea che il lancio della linea “7 Dee per 7 Capodogli” rappresenta un momento di incontro tra il mondo della viticultura sostenibile e quello della conservazione marina. L’evento si concluderà con un rinfresco e la degustazione dei vini della linea, che prende il nome dal progetto sviluppato in collaborazione con varie associazioni e enti.

L’evento, che vedrà la partecipazione di autorità locali e esperti del settore, si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela del mare e della biodiversità marina.