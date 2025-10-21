- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 21, 2025
Attualità

Pescara, Evento formativo nuovo portale SUE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Pescara invita tutti i tecnici e i professionisti del settore edilizio a partecipare all’evento formativo online dedicato al nuovo portale telematico – recita il testo pubblicato online.   Durante il webinar verranno illustrate le funzionalità del nuovo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE): uno strumento moderno, digitale e attivo 24 ore su 24, che consente di presentare le pratiche online in modo semplice, sicuro e conforme alla normativa vigente – si apprende dalla nota stampa.   Iscrizione gratuita ma obbligatoria: Clicca qui per registrarti   Un’occasione utile per scoprire tutte le novità, approfondire il funzionamento del portale e risolvere eventuali dubbi operativi.

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Fonte: comune.pescara.it

 

