Pescara, Evento formativo nuovo portale SUE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Pescara invita tutti i tecnici e i professionisti del settore edilizio a partecipare all’evento formativo online dedicato al nuovo portale telematico – recita il testo pubblicato online. Durante il webinar verranno illustrate le funzionalità del nuovo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE): uno strumento moderno, digitale e attivo 24 ore su 24, che consente di presentare le pratiche online in modo semplice, sicuro e conforme alla normativa vigente – si apprende dalla nota stampa. Iscrizione gratuita ma obbligatoria: Clicca qui per registrarti Un’occasione utile per scoprire tutte le novità, approfondire il funzionamento del portale e risolvere eventuali dubbi operativi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it