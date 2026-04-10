Pescara, evento letterario “Alla lettera D” in ricordo di Irini Pervolaraki, figura di spicco industriale e promotrice della parità di genere

Venerdì 17 aprile alle 17, la Galleria Spazio Bianco di Pescara ospiterà un evento letterario dedicato alla memoria di Irini Pervolaraki, organizzato dall’associazione Irdidestinazionearte nell’ambito del Pescara Urban Festival. L’iniziativa è ideata e diretta dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone.

Irini Pervolaraki, scomparsa ad agosto 2025, è stata una stimata ingegnera chimica greca, ma pescarese d’adozione, e figura di spicco nell’industria come vice-presidente di Federmanager Abruzzo e Molise. La sua scomparsa improvvisa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo industriale e associativo, venendo ricordata per la sua competenza tecnica e il suo impegno nel promuovere la parità di genere.

Nell’evento, dopo l’introduzione di Maria Stefania Peduzzi, interverranno numerose scrittrici tra cui Maria Pia Vittorini Mannetti, Eliana D’Onofrio, Marisa Riso, Filomena Monte Fellegara, Vilma Campitelli, Elisabetta Grilli, Jenny Caballero Savasta, Micaela Alfano, Assunta Di Basilico, Ada Caruso, Margherita Bonfilio, Maria Gabriella Ciaffarini, Maria Loreta Zaino, Cinzia Mattioli, Mara Motta, Florida Stati, con le conclusioni a cura di Cinzia Marganella.

Irini Pervolaraki si è distinta per la sua innovazione tecnologica, sostenibilità e impegno a favore della parità di genere durante la sua carriera come manager di alto livello in aziende come Pirelli Trasmissioni Industriali e Dayco.

L’evento letterario sarà un’occasione per ricordare e celebrare la figura e le conquiste di quest’importante professionista, ammirata e rispettata nel settore industriale e associativo.