Pescara, evento musicale e cinematografico all’Aurum: “C’era una volta… Morricone e Leone” con la MAx Contemporary Orchestra

Domani sera, martedì 28 luglio 2026, alle ore 21:30, l’Aurum di Pescara sarà il palcoscenico dell’evento “Musica e Cinema: C’era una volta… Morricone e Leone”, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della cultura e dell’arte. Organizzato dall’assessore alla Cultura Maria Rita Carota e dal Maestro Manfredo Di Crescenzo, il concerto multidisciplinare celebrerà la straordinaria collaborazione tra il compositore Ennio Morricone e il regista Sergio Leone.

L’evento promette un’esperienza artistica coinvolgente, in cui musica orchestrale dal vivo, canto, danza e immagini cinematografiche si fonderanno per offrire al pubblico un momento di grande impatto emotivo e culturale. La serata vedrà l’esecuzione dal vivo di alcune delle più celebri colonne sonore della cinematografia internazionale, tra cui brani da film come “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto, il cattivo” e “C’era una volta in America”.

La MAx Contemporary Orchestra, diretta dal Maestro Di Crescenzo, sarà la protagonista indiscussa dello spettacolo, affiancata dalle voci soliste di Claudia Nicole Calabrese (soprano) e Nunzio Fazzini (tenore) e dalla ballerina Laura Orfanelli. In totale, quasi cinquanta artisti si esibiranno in una produzione multimediale di grande suggestione, in cui le immagini dei capolavori di Sergio Leone si combineranno con le emozionanti musiche di Ennio Morricone.

L’iniziativa mira a celebrare il patrimonio musicale e cinematografico italiano, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, e a trasmettere al pubblico l’essenza delle composizioni che hanno reso immortali le collaborazioni tra Morricone e Leone. La prevendita dei biglietti è disponibile su ciaotickets, per non perdersi l’occasione di vivere un’esperienza unica che unisce passato e presente in un connubio indimenticabile.