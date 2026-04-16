Pescara, Falsi sms su irregolarità tari – tentativo di smishing

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:TENTATIVO DI SMISHING* FALSI SMS SU IRREGOLARITÀ TARI Avvertiamo i Sig.i contribuenti che, come da segnalazioni ricevute, potrebbe essere in corso un tentativo di frode informatica tramite SMS (smishing)* avente ad oggetto la segnalazione di false irregolarità sulla posizione TARI e conseguente invito a contattare un numero telefonico estraneo alla nostra società. Informiamo pertanto che, ad oggi, la Adriatica Risorse Spa non prevede nei propri canali di comunicazione l’invio di messaggi via sms né di comunicazioni via whatsapp. Le comunicazioni ufficiali della nostra società avvengono esclusivamente tramite canali istituzionali certificati e presenti sul sito aziendale: www.adriaticarisorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. it Invitiamo pertanto tutti i contribuenti che ricevano messaggi via sms relativi a qualsiasi tipo di tributo a: NON CONTATTARE IL NUMERO INDICATO NON FORNIRE DATI PERSONALI Per verifiche occorre utilizzare esclusivamente i contatti ( telefonici e mail ) presenti sul sito istituzionale . * smishing = frode informatica che utilizza messaggi di testo ingannevoli per rubare dati personali, credenziali bancarie o denaro – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it