Pescara, Festa della Repubblica: concerto itinerante della Fanfara La Dannunziana

In occasione della Festa della Repubblica di giovedì 2 giugno, la Città di Pescara e la Presidenza del Consiglio Comunale hanno promosso un concerto con l’esecuzione di brani da parte della Fanfara dei bersaglieri in congedo “La Dannunziana”. Si tratta di una manifestazione itinerante che vivrà tre momenti distinti in altrettanti punti del capoluogo: alle ore 17:30 “La Dannunziana” si esibirà in Piazza San Silvestro, nell’area dinanzi la Chiesa di San Silvestro Papa; un’ora più tardi (18:30) avrà luogo l’esecuzione di musiche in Piazza Caduti del Mare; la Fanfara dei bersaglieri concluderà alle ore 19.30 in Largo Madonna –

I cittadini di Pescara sono invitati a partecipare –

Pescara, 31 maggio 2022

