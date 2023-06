Pescara, Festa della Repubblica, gli eventi del 2 giugno

- Advertisement -

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Prosegue anche domani il programma di eventi sulla città di Pescara in occasione della Festa della Repubblica (così come da locandina allegata). Domani la Festa della Repubblica sarà contrassegnata anche dal concerto itinerante della Fanfara dei Bersaglieri “La Dannunziana”. La formazione musicale abruzzese venerdì 2 giugno si esibirà, integrando così gli eventi promossi dalla Prefettura e già previsti in quella giornata in città, in Via Caduti per Servizio, nella zona di Fontanelle, alle ore 17:30. Una consuetudine affermatasi negli ultimi anni nelle zone decentrate della città. Un’ora più tardi, quindi dalle ore 18:30, la Fanfara si trasferirà sul lungomare nord percorrendo il tratto compreso tra la rotonda Paolucci e la Nave di Cascella –

