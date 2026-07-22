Pescara, festeggiamenti in onore di Sant’Andrea Apostolo: domenica la processione in mare e lunedì i fuochi d’artificio

Un fine settimana dedicato ai festeggiamenti in onore di Sant’Andrea Apostolo si prospetta a Pescara, con eventi religiosi e civili che coinvolgeranno la comunità cittadina dal 25 al 27 luglio. La presentazione ufficiale del programma è avvenuta presso il Comune con la presenza del sindaco Carlo Masci, del vice sindaco Gianni Santilli e dell’assessore Alfredo Cremonese, insieme al parroco Padre Santino Ardiri e al presidente del comitato festa Massimo Di Francesco.

La celebrazione religiosa principale si terrà domenica mattina alle 9 nella chiesa di Sant’Andrea, con la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Tommaso Valentinetti e seguita dalla suggestiva processione in mare, dove il trasporto sarà curato dal motopeschereccio Fabio. Il programma civile prevede anche spettacoli musicali e fuochi d’artificio, con l’apertura per tre giorni consecutivi alle 8 di mattina e la chiusura prevista lunedì sera con i fuochi pirotecnici sulla diga foranea.

Il sindaco Masci ha elogiato l’impegno degli organizzatori nel mantenere viva questa tradizione cittadina, sottolineando il sostegno del Comune anche a livello economico. Il parroco Ardiri ha ringraziato tutti coloro che contribuiscono al successo della festa, ribadendo l’importanza di questo momento di fede e di ricordo per i caduti in mare.

Massimo Di Francesco ha evidenziato l’entusiasmo e la partecipazione della comunità nei confronti di questa festa, sottolineando l’importanza della processione in mare come momento molto sentito. Riccardo Padovano, del comitato, ha ringraziato le varie figure coinvolte nell’organizzazione, evidenziando il ruolo fondamentale delle aziende locali come la società Inmare e la Cogema.

La festa di Sant’Andrea Apostolo rappresenta quindi un momento di unione e di celebrazione per la città di Pescara, che si prepara ad accogliere turisti e cittadini per partecipare a questi eventi tradizionali e coinvolgenti.