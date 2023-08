Pescara, Festival dannunziano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

Ogni edizione ha un tema diverso, ma l’intento costante del “Festival Dannunziano” è quello di riscoprire le molteplici forme in cui si è espresso il genio di Gabriele d’Annunzio, ogni volta sotto una luce diversa – si legge sul sito web ufficiale. L’evento celebrativo si svolge in occasione del centenario dell’impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese, sotto la direzione artistica del noto studioso del XX secolo italiano, Giordano Bruno Guerri, attuale direttore generale del Vittoriale – Durante la Dannunzio Week si alternano eventi di natura sportiva, artistica, musicale e letteraria che vedono la partecipazione di nomi di altissimo livello, tra attori, cantanti, registi, poeti, scrittori e critici di fama nazionale e internazionale, con un ricco programma di spettacoli, concerti, momenti di satira e approfondimento, per rendere omaggio al grande protagonista del ‘900 letterario mondiale – si apprende dalla nota stampa. Tra i protagonisti della passata edizione, dedicata al tema dell’Imaginifico, Achille Lauro, Mario Biondi, Brunori Sas, Sergio Cammariere, Beatrice Venezi, Alessandro Preziosi ed Enrico Vanzina – Per l’edizione 2023, che si terrà dal 2 al 10 settembre, sono previsti eventi culturali, sportivi, spettacoli, concerti, mostre, convegni e tanto altro nelle location dell’Aurum, del Teatro d’Annunzio e dello Stadio del Mare (Nave di Cascella).Tra gli appuntamenti principali: 2 settembreore 18:30 Aurum – Spettacolo “Gran Ballo Dannunziano”ore 21:30 Teatro d’Annunzio – Concerto STRAMORGAN LIVE 3 settembreore 18:00 Notte dei Musei cittadini – eventi e visite nei museiore 21:30 Stadio del Mare – Concerto BOOMDABASH 4 settembreore 10:00 Aurum – Convegno “L’eros come principio dell’arte – si apprende dalla nota stampa. Le donne di d’Annunzio: Elvira Fraternali Leoni, Eleonora Duse, Luisa Baccara – Tra storia, teatro e grafologia”ore 21:30 Aurum – Concerto-spettacolo con SIMONE CRISTICCHI “Esodo” 5 settembreore 21:00 Aurum – Lettura Concerto del libro ”Le più belle poesie di Gabriele d’Annunzio e molto altro” ore 21:30 Teatro d’Annunzio – Concerto RAPHAEL GUALAZZI 6 settembreore 21:30 Stadio del Mare – Concerto MARA SATTEI 7 settembreore 18:00 Aurum – Presentazione del libro “La tentazione della leggerezza – Tre sguardi eccentrici su d’Annunzio” di Paolo Lagazziore 21:00 Aurum – Spettacolo “Megatrend – Le forze che stanno cambiando il mondo” con Giancarlo Orsini ore 21:30 Stadio del Mare – Concerto ROBERTO VECCHIONI 8 settembreore 19:00 Aurum – Presentazione del libro “I d’Annunzio – recita il testo pubblicato online. Origini e storia” di Fernando Bellafante 9 settembreore 21:00 Aurum – Spettacolo teatrale e musicale “Gabriele: il mito della bellezza”ore 21:30 Stadio del Mare – Concerto CARL BRAVE 10 settembreore 21:30 Teatro d’Annunzio – Concerto NEK E RENGA Per il programma completo e per le prenotazioni, consultate il sito dannunzioweek.it

