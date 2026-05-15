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Eventi e Cultura

Pescara, Festival della Transumanza: domani concerto dell’Orchestra Popolare del Saltarello in piazza Garibaldi

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Domani si concluderà il Festival della Transumanza a Pescara, che ha visto numerosi eventi culturali e musicali nell’ambito della valorizzazione delle tradizioni e delle radici della nostra terra.

L’Orchestra Popolare del Saltarello si esibirà in concerto domani sera in piazza Garibaldi, offrendo al pubblico una serata di musica popolare e tradizionale. A completare l’offerta culturale del festival, ci saranno laboratori e visite gratuite al Museo delle Genti d’Abruzzo, oltre a una mostra fotografica e la presentazione di un libro.

Il festival, che ha ricevuto il cofinanziamento della Regione Abruzzo, è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, guidato da Maria Rita Carota, e ha visto la partecipazione di numerose persone interessate alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Domani, al Polo Bibliotecario Aternino, si terrà la chiusura della mostra fotografica di Mauro Vitale “Popoli e terre della lana”, che offre scatti suggestivi sulle vie della transumanza tra Iran e Italia. Nello stesso luogo, sarà presentato il libro “Pastorizia e Transumanza – Radici e protagonisti” di Nino Marinacci, seguito dalla proiezione del docufilm “La Clessidra del Tempo di Dio” del regista Gianni Minelli.

Gli appuntamenti di domani includono laboratori per bambini e famiglie al Museo delle Genti d’Abruzzo, con attività come “La lana infeltrita” e “Dal latte al formaggio”, oltre a visite gratuite nella sezione “Pastorizia”. Due turni sono disponibili per entrambe le attività, dalle 16:00 alle 18:00 e dalle 18:00 alle 20:00.

L’evento si concluderà con l’esibizione dell’Orchestra Popolare del Saltarello in piazza Garibaldi alle 21:00, offrendo al pubblico una serata di musica tradizionale nel cuore della città. Un’occasione per valorizzare le tradizioni e la cultura locale attraverso la musica e le testimonianze storiche legate alla transumanza.

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