Pescara, Fight Clubbing world Championship a Pescara

Al via da domani, sabato 20 maggio dalle ore 20.00, la 31ª edizione del Fight Clubbing World Championship, il più grande evento di Sport da Combattimento d’Italia, che si terrà al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, con diretta in mondovisione su DAZN. Pescara diventa quindi palcoscenico mondiale della disciplina – si legge sul sito web ufficiale. Sul ring anche il giovane pugile Yelfry Rosado Guzman, rimasto in carrozzina dopo esser stato ferito con tre colpi di pistola mentre era a lavoro, che tornerà a rindossare i guantoni in cerca di riscatto, disputando il primo match in Italia di boxe autonoma in carrozzina, contro il più esperto Simone Dessi di Tortona (AL).L’evento è sostenuto dal Comune di Pescara, dalla Regione Abruzzo, dal Coni Abruzzo, dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat, dalla Federazione Pugilistica Italiana FPI e dall’OPES.Stamane la conferenza stampa di presentazione della vigilia cui hanno partecipato, pèresso la Sala consiliare del Comune, il sindaco Carlo Masci, l’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e Andrea Sagi, founder della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Presenti le grandi star del ring provenienti da ogni parte del mondo, come Chris Wunn, Maximo Saurez, Enrico Pellegrino, Daniel Manole, Bogdan Stoica, Andrei Stoica, Nando Calzetta, Sudsakorn Sor Klinmee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento, patrocinato dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali, mira a promuovere il progetto sociale Universo Donna, fornendo un concreto e attivo supporto al mondo femminile: una campagna cominciata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, strutturata su un percorso annuo di sensibilizzazione e promozione della cultura della parità di genere e di contrasto alla violenza sulle donne nelle sue varie manifestazioni – Un percorso che ha coinvolto il Centro Antiviolenza Ananke, e che si esprime attraverso lo slogan “Se vuoi fare il duro, fallo su un ring!”.Intervenendo alla conferenza stampa, il sindaco Carlo Masci ha sottolineato .L’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio ha parlato .Per l’organizzazione, Andrea Sagi ha voluton invitare tutti i pescaresi per domani presso il Pala Giovanni Paolo II di Pescara: . Il programma di domani prevede 10 match professionistici di Kickboxing, Pugilato e Muay Thai sul ring, trasmessi in diretta mondiale su DAZN. In palio il Titolo del Mondo WAKO di K-1 dei Pesi Massimi e il Titolo del Mondo di Kickboxing dei Pesi Medio Leggeri. , 19 maggio 2023

