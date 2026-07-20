Pescara, Film all’aperto con la rassegna “Cinema al Parco” in via Passolanciano

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si riaccendono i riflettori a Pescara con la nuova edizione di “Cinema al Parco”, la rassegna che porta il grande schermo all’aperto – L’iniziativa prevede tre appuntamenti del martedì, tutti con inizio alle ore 21.00, nella cornice del Parco dello Sport di via Passolanciano – recita il testo pubblicato online. Un’occasione per vivere gli spazi urbani attraverso la cultura, la condivisione e l’intrattenimento di qualità. Il progetto e le sinergie La rassegna è organizzata dall’associazione Movimentazioni APS in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara – L’evento si inserisce all’interno di Social Art, il più ampio progetto di rigenerazione delle periferie urbane, e vede il contributo della Fondazione Pescarabruzzo – recita il testo pubblicato online. Il programma Tre serate dedicate a target diversi, dalla commedia italiana all’animazione per famiglie, fino al grande successo globale: Martedì 21 luglio, ore 21.00 Film: “30 notti con il mio ex” Cast & Regia: Con Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti, per la regia di Guido Chiesa – viene evidenziato sul sito web. Martedì 4 agosto, ore 21.00 Film: “Il Robot Selvaggio” Genere: Film d’animazione (ideale per famiglie e bambini). Martedì 25 agosto, ore 21.00 Film: “Barbie” Cast & Regia: Il fenomeno cinematografico dell’anno con Margot Robbie e Ryan Gosling. Info utili e modalità di partecipazione L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili – precisa la nota online. Per riservare il posto è necessario chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero dedicato – aggiunge testualmente l’articolo online. Contatto per prenotazioni: 349 6216724 Orari del servizio: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it