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Eventi e Cultura

Pescara, Fiom Abruzzo Molise invita la stampa all’evento “Automotive: dal contesto globale alle sfide regionali”

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La Fiom Abruzzo Molise ha organizzato un’importante iniziativa dal titolo “Automotive: dal contesto globale alle sfide di Abruzzo e Molise”, che si terrà il prossimo 26 marzo alle ore 09.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Superiore Tito Acerbo di Pescara.

L’invito alla partecipazione è rivolto anche alla stampa, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i media nell’approfondimento di tematiche legate al settore automobilistico, con particolare attenzione alle sfide che Abruzzo e Molise devono affrontare in questo contesto.

La locandina dell’evento è stata inviata in allegato insieme al comunicato stampa, a conferma dell’importanza e della rilevanza dell’iniziativa.

Per maggiori informazioni e per eventuali chiarimenti è possibile contattare Natascia Innamorati al numero 3381282035.

Un’opportunità quindi per approfondire e discutere su un tema di grande attualità e interesse per l’economia e lo sviluppo del territorio, con la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore.

Cordiali saluti,
Fiom Abruzzo Molise.

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