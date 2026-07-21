Pescara firma ordinanza contro il maltrattamento degli animali durante l’estate: obblighi e divieti per garantire il loro benessere

Firmata a Pescara l’ordinanza comunale per tutelare gli animali nel periodo più caldo dell’anno

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha firmato oggi un’ordinanza finalizzata a tutelare gli animali durante il periodo estivo, prevenendo comportamenti sbagliati da parte dei proprietari e dei detentori. L’ordinanza, che avrà effetto immediato e scadrà il 30 settembre 2026, impone divieti e obblighi per garantire il benessere degli animali durante le intense ondate di calore estivo.

Ai proprietari, detentori o custodi di animali viene imposto il divieto di detenzione degli animali d’affezione in condizioni che possano mettere a rischio la loro salute, come l’esposizione diretta ai raggi solari, la mancanza di ombra, acqua fresca e ventilazione. Inoltre, è vietato lasciare gli animali all’interno di veicoli parcheggiati in condizioni che possano arrecare sofferenza o pericolo alla loro salute.

Il sindaco Masci insieme all’assessore Zaira Zamparelli hanno sottolineato l’importanza di queste misure: “Le indicazioni contenute nell’ordinanza sono chiarissime e di facile attuazione per garantire ai nostri animali condizioni di vita idonee nel momento in cui il caldo non dà tregua. Proteggerli da temperature estreme non è solo un dovere di legge, ma un atto di civiltà e rispetto.”

In risposta alle polemiche sollevate dal consigliere comunale Paolo Sola del M5S sulla mancata approvazione di un ordine del giorno sulla tutela degli animali nel periodo estivo, il sindaco Masci ha chiarito: “Avevo già annunciato in aula che stavamo ragionando sull’ordinanza per tutelare i nostri amici a quattro zampe, e la pubblicazione di oggi lo dimostra.”

L’ordinanza include l’obbligo di garantire costantemente acqua fresca e pulita, condizioni di ombreggiatura e riparo adeguati, e un ambiente compatibile con il benessere psicofisico dell’animale. Si invita inoltre la cittadinanza a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di sofferenza o abbandono degli animali.

Questi provvedimenti sono un segnale di attenzione verso gli animali che, come ha sottolineato il sindaco Masci, “patiscono le conseguenze delle frequenti e intense ondate di calore”. La pubblicazione dell’ordinanza dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire il rispetto e la tutela degli animali durante la stagione estiva.