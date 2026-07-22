Pescara, Firmata l’ordinanza per tutelare gli animali nel periodo più caldo dell’anno

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:È stata firmata dal sindaco Masci l’ordinanza finalizzata a tutelare gli animali nel periodo estivo, prevenendo comportamenti sbagliati da parte dei proprietari e dei detentori che, quindi, vengono richiamati al rispetto degli obblighi di corretta custodia e di adeguate condizioni di benessere, tenendo conto delle alte temperature estive che costituiscono un fattore di rischio – riporta testualmente l’articolo online. L’ordinanza, il cui effetto è immediato, scade il 30 settembre 2026. Ai proprietari, detentori o custodi di animali viene imposto il divieto di detenzione degli animali d’affezione, anche temporaneamente, su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti o altri spazi esterni quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni: -esposizione diretta e prolungata ai raggi solari; -assenza di adeguate zona d’ombra permanenti; -assenza di idonea ventilazione naturale o adeguata aerazione; -mancanza di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile; -impossibilità per l’animale di accedere autonomamente a un ricovero idoneo, asciutto, ombreggiato e protetto dal calore; I proprietari, detentori o custodi di animali sono altresì tenuti a garantire: -la costante disponibilità di acqua fresca e pulita; -adeguate condizioni di ombreggiatura e riparo; -condizioni ambientali compatibili con il benessere psicofisico dell’animale; -idonea custodia e sorveglianza dell’animale; È fatto inoltre divieto, si legge nell’ordinanza (che si può leggere nell’allegato), di lasciare animali all’interno di veicoli parcheggiati, anche per brevi periodi, in condizioni tali da poter arrecare sofferenza o pericolo alla loro salute – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it