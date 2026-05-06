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Pescara: Fondazione Pescarabruzzo chiude il 2025 con bilancio record e investimenti in crescita

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Il Comitato di Indirizzo della Fondazione Pescarabruzzo ha recentemente annunciato l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2025, confermando risultati estremamente positivi per l’Istituto.

L’anno finanziario si è svolto in un contesto economico e geopolitico complesso, ma la Fondazione è riuscita a mantenere una gestione improntata a prudenza, flessibilità e diversificazione. Questo approccio ha portato a un avanzo di 8,3 milioni di euro, il che rappresenta un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Questi fondi extra consentiranno di potenziare ulteriormente l’attività erogativa a favore della comunità di riferimento.

Circa 6,4 milioni di euro sono stati destinati ai settori di intervento della Fondazione Pescarabruzzo, mentre il patrimonio netto supera i 216 milioni di euro. La performance del portafoglio finanziario ha evidenziato un rendimento del 6,3% sul totale investito, salendo al 7,3% se si considera solo la componente dei titoli quotati.

In particolare, si evidenzia che il valore del patrimonio netto nel corso del tempo è aumentato del 54%, proteggendo dall’effetto erosivo del tasso di inflazione. Inoltre, il fondo di riserva accumulato per le attività istituzionali a vantaggio delle future generazioni ha superato i 66 milioni di euro, confermando la Fondazione Pescarabruzzo come un’esperienza unica a livello nazionale.

Il presidente della Fondazione ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2025, che riflettono il nostro impegno costante nel fornire supporto e risorse alla nostra comunità. Continueremo a lavorare duramente per garantire un impatto positivo sul territorio e sulle generazioni future”.

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