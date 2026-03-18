Pescara: Fondazione Pescarabruzzo conferma il sostegno all’Ucraina con nuove donazioni di giocattoli e materiali didattici

La Fondazione Pescarabruzzo ha confermato il suo impegno a favore della popolazione ucraina con una nuova iniziativa di solidarietà. Dopo aver inviato generatori di corrente e importanti donazioni di giocattoli alle comunità scolastiche dell’Ucraina, la Fondazione ha consegnato ulteriori giocattoli e materiale di cancelleria all’Ambasciata Ucraina a Roma.

Queste azioni fanno parte di un progetto di solidarietà strutturato nel tempo, che ha visto la Fondazione impegnata sin dai primi momenti dell’aggressione russa. Tra le varie iniziative, la Fondazione ha offerto ospitalità alla National Chamber Ensemble di Kiev in tournée in Italia e ha organizzato autotreni carichi di generi alimentari, indumenti e medicinali destinati alle zone colpite dalla guerra in Ucraina.

Il Presidente della Fondazione, Nicola Mattoscio, ha dichiarato: “Proseguire con azioni concrete è per noi un dovere morale oltre che un impegno istituzionale. Con questi ultimi sostegni vogliamo essere soprattutto vicini ai bambini ucraini, offrendo loro un segno tangibile di affettuosa attenzione e di speranza”.

La volontà della Fondazione Pescarabruzzo è quella di continuare l’impegno sulle emergenze umanitarie e di contribuire con gesti concreti ad alleviare i disagi delle popolazioni più fragili in un contesto bellico come l’Ucraina.

L’iniziativa ha ricevuto il supporto e l’appoggio di numerosi cittadini e istituzioni del territorio, dimostrando la solidarietà e la sensibilità della comunità verso le difficoltà che il popolo ucraino sta affrontando.

In foto: Sostegno all’Ucraina con giocattoli e materiale di cancelleria per le scuole.