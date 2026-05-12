Pescara, Fondazione Pescarabruzzo inaugura due opere permanenti di Michelangelo Pistoletto al MicHub

La Fondazione Pescarabruzzo inaugura due opere permanenti di Michelangelo Pistoletto al MicHub di Pescara

Giovedì 14 maggio, alle ore 12:00, la Fondazione Pescarabruzzo inaugura due opere permanenti del Maestro Michelangelo Pistoletto: Orchestra di stracci  Nuovo segno dinfinito (19682007) e Porta Verde con Gianna Nannini (2007) presso il MicHub  Cantiere della creatività e della conoscenza, interno della sezione Imago Museum / Arte Povera e oltre (via Michelangelo snc, Pescara).

Le opere, donate da Michelangelo Pistoletto e da Mario Pieroni, entrano stabilmente nel percorso espositivo del MicHub, rafforzando il dialogo tra arte contemporanea, pubblico e territorio. Questi lavori non sono solo episodi conclusivi, ma momenti generativi che arricchiscono la proposta artistica del MicHub.

La manduca della Fondazione Pescarabruzzo si è espressa così: “Siamo orgogliosi di poter ospitare due opere così significative di Michelangelo Pistoletto nel nostro spazio espositivo. Crediamo che contribuiranno a valorizzare l’arte contemporanea e a coinvolgere il pubblico in un dialogo ricco e stimolante”.

La presenza di queste opere all’interno del MicHub rappresenta un’importante occasione per gli appassionati d’arte della regione, che avranno la possibilità di ammirare da vicino due capolavori del Maestro Pistoletto.

L’inaugurazione delle opere permanenti di Michelangelo Pistoletto sarà un momento da non perdere per tutti coloro che apprezzano la bellezza dell’arte contemporanea e desiderano immergersi in un contesto creativo e coinvolgente.