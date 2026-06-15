Pescara: Fondazione Pescarabruzzo presenta l’Innovation Hub per la crescita delle start-up e dell’imprenditoria innovativa

La Fondazione Pescarabruzzo presenterà l’Innovation Hub, un incubatore e acceleratore dedicato alla crescita imprenditoriale che supporta realtà innovative e start-up con impatto sociale sul territorio e sulle comunità.

Pescara si prepara ad accogliere un importante evento dedicato all’ecosistema dell’innovazione locale. Il 16 giugno 2026 MicHub, situato in Via Michelangelo, sarà la sede del meeting di presentazione dell’incubatore e acceleratore Pescarabruzzo Innovation Hub.

Si tratta di un ecosistema creato dalla Fondazione Pescarabruzzo, che si impegna attivamente a sostenere realtà innovative e start-up con un forte impatto sociale sul territorio e sulle comunità. L’obiettivo principale è favorire la crescita imprenditoriale attraverso un supporto mirato e personalizzato.

L’Innovation Hub si pone quindi come un punto di riferimento per tutte le realtà che vogliono emergere nel panorama imprenditoriale locale, offrendo servizi di incubazione, accelerazione e networking per favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese.

Il meeting di presentazione sarà un’occasione per conoscere da vicino le attività svolte all’interno dell’Incubatore, le opportunità offerte alle start-up e le modalità di accesso al programma di accelerazione. Saranno presenti anche testimonianze di imprenditori che hanno già beneficiato del supporto dell’Innovation Hub, raccontando le proprie esperienze e i risultati ottenuti.

L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati al mondo dell’innovazione e dell’imprenditoria sociale, con l’obiettivo di creare una rete di contatti e collaborazioni per favorire lo sviluppo del territorio e delle comunità locali.

Per partecipare al meeting di presentazione dell’Innovation Hub è necessario confermare la propria presenza tramite l’invito stampa allegato al comunicato.