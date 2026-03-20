Pescara: Franco Mannella ospite alla scuola “Virgilio” per un’intervista con gli studenti di giornalismo.

L’Istituto Comprensivo Pescara 9 prosegue con successo il percorso dedicato al giornalismo presso la scuola secondaria di primo grado “Virgilio”, sotto la guida della Dirigente, la Professoressa Simona Marinelli. Il progetto, iniziato a ottobre, si avvale dell’impegno e della competenza della Professoressa e giornalista Rosa Anna Buonomo, che accompagna i ragazzi in questo viaggio formativo settimanale fino alla conclusione dell’anno scolastico a giugno.

Un momento di particolare rilievo ha già visto protagonisti gli studenti, nel pomeriggio di ieri, in un incontro diretto con Franco Mannella, Direttore artistico di Arotron di Pianella. L’attore e doppiatore ha fatto visita all’istituto, mettendosi a completa disposizione dei giovani aspiranti “reporter”. Durante la sessione, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di intervistarlo, approfondendo le tappe principali della sua prestigiosa carriera e scoprendo i segreti del mondo dello spettacolo e del doppiaggio.

Proprio in merito a questa esperienza, Franco Mannella ha rilasciato una dichiarazione: “Nella mia vita professionale ho rilasciato moltissime interviste, ma questa con i ragazzi della ‘Virgilio’ è stata senza dubbio una delle più vere e autentiche. Vedere la mia professione attraverso i loro occhi, così pieni di una curiosità pura e senza filtri, mi ha permesso di riscoprire il mio percorso sotto una luce nuova. La loro energia e il loro modo diretto di indagare il mio lavoro mi hanno profondamente colpito, rendendo questo scambio un momento di crescita reciproca e di rara sincerità.”

L’iniziativa si configura come un’esperienza di apprendimento sul campo, dove la teoria giornalistica si fonde con la pratica dell’intervista. L’Istituto Comprensivo Pescara 9 conferma così la propria vocazione all’innovazione didattica, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per interpretare la realtà e confrontarsi con eccellenze del panorama culturale nazionale. L’incontro con Franco Mannella resta una delle tappe più significative di un percorso che punta a stimolare lo spirito critico e le capacità comunicative delle nuove generazioni.