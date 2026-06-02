Pescara: Gianluca Caporaso presenta “Le cime di Arturo”, una favola poetica sulla dislessia e la forza delle fragilità

La Piccola Libreria Origami di Pescara si appresta ad accogliere un importante evento letterario, che vedrà la presentazione del nuovo libro dello scrittore Gianluca Caporaso, intitolato “Le cime di Arturo” e pubblicato da Salani Editore.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 giugno alle ore 18:00, presso la libreria in via Raffaello Sanzio 94/2. L’evento, organizzato in collaborazione con la Scuola Macondo – L’Officina delle Storie di Pescara, sarà presentato e condotto da Greta Consorte.

Secondo le parole di Peppe Millanta, fondatore della Scuola Macondo, l’iniziativa rappresenta “un’occasione unica per il nostro territorio, di incontrare uno dei punti di riferimento più importanti nel panorama attuale per la letteratura per ragazzi”. Caporaso è infatti noto per la sua capacità di raccontare storie profonde in modo semplice, coinvolgendo un vasto pubblico di tutte le età.

Gianluca Caporaso è un autore di spicco nel panorama della letteratura per l’infanzia, premiato con il Prestigioso Premio Elsa Morante Ragazzi per la sezione Prosa e Poesia, grazie al suo romanzo “Il signor conchiglia”. Ha anche ricevuto il Super Premio Elsa Morante Scuola e il premio Portatore d’Oro ‘Antonio Statuto’ per la sua capacità di tessere relazioni culturali e umane all’interno delle comunità.

Il suo ultimo libro, “Le cime di Arturo”, narra la storia di un bambino di dieci anni che combatte con la dislessia e le prese in giro dei compagni di scuola. Attraverso il supporto dei genitori, il protagonista intraprende un viaggio di crescita e scoperta, imparando a trasformare gli ostacoli in opportunità.

Il romanzo affronta temi come il disagio, l’esclusione e la ricerca di significato, offrendo un messaggio di speranza e resilienza. “Le cime di Arturo” è un libro destinato a educatori, genitori e giovani lettori, che attraverso la sua narrazione poetica e evocativa trasmette insegnamenti preziosi.

L’incontro con Gianluca Caporaso rappresenta un’occasione unica per approfondire le tematiche del libro e dialogare direttamente con l’autore, che attraverso le sue opere si conferma come un fine indagatore dell’animo umano e delle sue fragilità.