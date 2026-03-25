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Politica

Pescara, Gianna Camplone diventa assessore: “Al servizio di tutti, non abbandono i miei ragazzi speciali”

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Il neo assessore e vice sindaco di Pescara Gianna Camplone ha dichiarato oggi, durante la sua presentazione ai giornalisti, di essere onorata di ricoprire il ruolo all’interno dell’amministrazione comunale. Camplone, che è diventata disabile a dieci anni a causa di un’artrite reumatoide, ha sottolineato di non essere arrabbiata con la vita e di essere felice di poter utilizzare la sua carrozzella per aiutare gli altri.

La nuova assessore ha assicurato che non abbandonerà mai i suoi ragazzi della Associazione Diversuguali, con cui è attiva da quasi trent’anni. Camplone ha espresso la sua gratitudine al sindaco Carlo Masci per la nomina, sottolineando di essere al servizio di tutti e di voler fare del suo meglio per la città.

Il sindaco Masci ha elogiato la scelta di includere Camplone nella Giunta comunale, definendola un simbolo di forza, resilienza e coraggio. Masci ha sottolineato che la presenza di Camplone in politica sarà un valore aggiunto per la città, in quanto testimonia la possibilità di superare le difficoltà e di raggiungere i propri obiettivi con impegno.

L’amore per gli altri e la volontà di aiutare sono stati sottolineati come motori principali dell’impegno di Camplone, che ha affermato di essere pronta a mettersi al servizio di tutti i cittadini. Masci ha ribadito la sua fiducia nell’assessore, sottolineando il suo lungo impegno nell’associazionismo a tutela delle persone con disabilità.

La nomina di Camplone come assessore è stata accolta con favore dalla comunità, che ha dimostrato il proprio sostegno e apprezzamento per la scelta del sindaco. La nuova assessore si è detta pronta a mettersi subito al lavoro per contribuire al benessere della città e delle persone che vi risiedono.

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