Pescara, Giornata internazionale del jazz, mercoledì concerto nella sala consiliare del Comune

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:In occasione della “Giornata internazionale del jazz”, che si celebra il 30 aprile, l’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara annuncia per mercoledì un appuntamento musicale nella sala consiliare del Comune, promosso dall’Associazione culturale Jazz On “Gabriel Rosati Jazz Quartet”. L’appuntamento è alle ore 18:00.Il concerto sarà diretto dal trombettista Gabriel Rosati, band leader e session man residente negli Usa con 30 anni di esperienze di esibizioni in Festival internazionali dal Giappone, agli Stati Uniti, Europa e America Latina – si apprende dal portale web ufficiale. Per l’appuntamento a Pescara presenterà un quartetto d’eccezione composto dal chitarrista abruzzese Giuliano Graziani, con l’inglese Steave Layè al contrabbasso e Graziano Zuccarino alla batteria – Il repertorio comprende brani del jazz moderno con composizioni tratte dall’Hard Bop di Woody Shaw al Neo-Bopper Toots Thielmans, dal jazz Funk di George Benson al Cuban-Bop di Mario Bauza, passando per il maestro del Soul Jazz Horace Silver, il Bopper Dexter Gordon fino al Brazilian Jazz di Joao Bosco –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it