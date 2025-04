Pescara, Giornate Open Day Nidi D’Infanzia Comunali A.E. 2025/2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Il personale dei nidi d’infanzia del Comune di Pescara è lieto di invitare le famiglie alle giornate di “OPEN DAY”, nel corso delle quali si avrà l’occasione di visitare gli ambienti del nido, visionare il materiale didattico e conoscere le educatrici. GLI OPEN DAY DEGLI ASILI NIDO COMUNALI SI TERRANNO IN PRESENZA PRESSO I NIDI D’INFANZIA. PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE, CHIEDIAMO CORTESEMENTE AI GENITORI DI CONTATTARE TELEFONICAMENTE I NIDI D’INTERESSE PER CONCORDARE CON IL PERSONALE LA FASCIA ORARIA DELLA VISITA PRESSO LA STRUTTURA.Di seguito il calendario delle giornate di open day: ASILO NIDO “LA CONCHIGLIA” (fascia di età 3/36 mesi) Pescara – Via Vespucci, 1 – Tel 085/6922987 Martedì 8 Aprile dalle ore 17:00 alle ore 18:30Martedì 15 Aprile dalle 17:00 alle 18:30ASILO NIDO “IL BRUCO” (fascia di età 3/36 mesi) Pescara – Via Rigopiano,90 – Tel. 333/8181373– 085/4170092 Lunedì 14 Aprile dalle ore 17:00 alle ore 19:30Martedì 29 Aprile dalle 17:00 alle 19:30 ASILO NIDO “CIPÌ” (fascia di età 3/36 mesi)Pescara – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 54 – Tel. 333/8181373Venerdì 11 Aprile dalle ore 17:00 alle ore 19:30Lunedì 28 Aprile dalle ore 17:00 alle ore 19:30ASILO NIDO “LA MIMOSA” (fascia di età 13/36 mesi)Pescara – Via Benedetto Croce, 98 – Tel.320/9532942Giovedì 10 Aprile 2025 dalle 16:45 alle 18:45Sabato 12 Aprile 2025 dalle 8:30 alle 12:30ASILO NIDO “RAGGIO DI SOLE’” (fascia di età 13/36 mesi)Pescara – Via Colle Marino, 143 – Tel.389/9618572Sabato 12 Aprile 2025 dalle 8:30 alle 12:30Martedì 15 Aprile 2025 dalle 16:45 alle 18:45ASILO NIDO “L’AQUILONE” (fascia di età 13/36 mesi)Pescara – Via Del Santuario, 176 – Tel.348/7985556Sabato 05 Aprile 2025 dalle 09:30 alle 11:30Sabato 12 Aprile 2025 dalle 09:30 alle 11:30ASILO NIDO “IL GABBIANO” (fascia di età 13/36 mesi)Pescara – Via Cecco Angiolieri, 1 – Tel.338/8703708Mercoledì 9 Aprile 2025 dalle 17:00 alle 19:00Sabato 12 Aprile 2025 dalle 10:30 alle 12:30

