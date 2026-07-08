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Pescara, giovani si incontrano nei parchi per giocare insieme: domani al via “Giochi e voci di strada” per promuovere l’autonomia e l’inclusione socia

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Domani al via “Giochi e voci di strada”, l’iniziativa che coinvolge i giovani per promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale. Il Comune, con l’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Patrizia Martelli, ha annunciato l’avvio di due giornate dedicate ai giovani dai 11 ai 21 anni. L’evento, promosso nell’ambito del progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, si terrà domani, giovedì 9 luglio, e il 16 luglio, dalle ore 17 alle 20.

Il progetto, che punta a coinvolgere sempre più adolescenti e giovani, avrà luogo in due aree verdi del territorio: il Parco dello sport il 9 luglio e Villa De Riseis il 16 luglio. Saranno organizzati giochi di strada e l’assessore Martelli invita tutti i giovani a partecipare, sottolineando che l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. L’obiettivo è quello di promuovere la socializzazione e il divertimento in maniera sana e all’aperto.

L’evento sarà realizzato dalla cooperativa sociale On the Road, partner del progetto, e si prevede che sia un’occasione per animare il territorio in vista dell’inaugurazione dello spazio multifunzionale che sarà aperto in piazza Alessandrini, nell’ex Tribunale.

Martelli invita i giovani a partecipare attivamente a questa iniziativa, sottolineando l’importanza di valorizzare le potenzialità dei ragazzi e di offrire loro momenti di svago e socializzazione. L’assessore conclude invitando i giovani a vivere in prima persona questo progetto nuovo e stimolante.

Pescara, 8 luglio 2026.

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