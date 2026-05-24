Pescara: Gioventù Nazionale, Lega Giovani e Forza Italia Giovani contro il garantismo a corrente alternata.

Gioventù Nazionale, Lega Giovani e Forza Italia Giovani esprimono la loro posizione contro il garantismo a corrente alternata, criticando il comportamento dei Giovani Democratici riguardo alle indagini in corso sui concorsi del Comune di Pescara.

I tre responsabili delle giovanili di Pescara, Mattia Cipriani, Filippo Guidi e Christian De Lellis, sottolineano la mancanza di coerenza nel garantire la stessa attenzione e garantismo a tutti, indipendentemente dalla fazione politica di appartenenza. Vengono ricordati episodi simili accaduti durante l’amministrazione D’Alfonso, quando esponenti del Partito Democratico furono coinvolti in processi per reati contro la pubblica amministrazione.

I tre esponenti ribadiscono la necessità di aspettare la fine dei processi prima di esprimere giudizi su persone coinvolte nell’amministrazione pubblica, sottolineando che il garantismo dovrebbe essere sempre presente, non solo quando fa comodo politicamente.

Viene definita come polemica politica la costante accusa di reati mossa dall’opposizione all’amministrazione comunale, con l’obiettivo di danneggiare il Sindaco e la sua squadra. Si sottolineano i risultati ottenuti dall’amministrazione, tra cui il riconoscimento di città Bandiera Blu e il successo turistico raggiunto.

Infine, si ribadisce la fiducia nella magistratura e si ricorda che le persone coinvolte sono indagate, non condannate, pertanto sono innocenti fino a sentenza definitiva. Si evidenzia inoltre la differenza di comportamento tra il centro-destra e i giustizialisti, non alimentando polemiche politiche su questioni giudiziali.