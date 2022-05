Pescara, Giro d’Italia, il programma di oggi e domani

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

È entrata nel vivo “Pescara Zona Rosa”, in attesa dell’arrivo in città del Giro d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Ancora tanti gli eventi e le occasioni per vivere la corsa rosa nel capoluogo adriatico: innanzittutto c’è il “Contest Pescara Zona Rosa” per vetrine, drink, piatti e selfie più rosa insieme allo “Shopping in Rosa”, nei giorni di oggi e domani attività commerciali aperte a orario continuato (10/20). Inoltre al Museo dell’800 è da non perdere l’esposizione di due biciclette storiche: la mitica Frejus del 1949, montante il cambio Campagnolo Parigi Roubaix, e la Bici Gruppo Campagnolo, realizzata nel 1983 in occasione del cinquantenario della nascita dell’omonimo cambio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Oggi, lunedì 16 maggio giornata di riposo del Giro: alle 10.30 al Cineteatro Circus incontro dibattito sul tema della sicurezza stradale con Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi, alla presenza degli studenti, associazioni e istituzioni sportive abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Sarà proiettato il docufilm “Gambe” e presentato il libro “Una vita alla Scarponi”. Presenti anche le forze dell’ordine che si occupano di sicurezza stradale – Ospite speciale sarà il ciclista del Giro d’Italia Dario Cataldo con la presentazione in anteprima della copertina del suo nuovo libro, autore Luigi Milozzi.

Domani, martedì 17 maggio, dalla mattina presto, sulla spiaggia ci sarà una installazione di ombrelloni realizzata dall’associazione dei balneatori di saluto al Giro d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Sul tetto dell’Infobox di piazza della Rinascita sarà installata la Bandiera Blu di Pescara, mentre le aiuole tra piazza della Rinascita e la riviera saranno arricchite di installazioni di fiori rosa forma di cuore – si apprende dalla nota stampa.

Dalle ore 9 alle ore 14 piazza della Rinascita ospiterà la Cartolina di Pescara in Rosa: Poste Italiane ha disposto un annullo filatelico speciale con l’emissione di un timbro dedicato riproducente il Comune di Pescara al passaggio di tre ciclisi: oltre alle corrispondenze potranno essere timbrate le cartoline dedicate alla tappa – si apprende dal portale web ufficiale.

Sarà utilizzato un francobollo tematico ritraente Coppi e Bartali – Dalla mattina saranno attivi il Villaggio Rosa del Giro d’Italia in piazza della Rinascita (gli ingressi sono gestiti da Rcs) e il Mercato Rosa dei Gadget del Giro d’Italia, lungo corso Umberto, mentre il quartiere di tappa per il ritiro degli accrediti stampa e hospitality sarà collocato nel Museo Vittoria Colonna – si legge sul sito web ufficiale.

Alle ore 11 i paracadutisti dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia di Ancona effettueranno un lancio di precisione da 2500 mt di altezza e atterreranno sullo stadio del mare – si apprende dalla nota stampa. In mano, porteranno la bandiera dello start della corsa che saràconsegnata al sindaco Carlo Masci e al Direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni.

Alle ore 12 circa è prevista la partenza della 10a tappa del Giro d’Italia: Pescara-Jesi.

