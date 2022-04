Pescara, Giro: parte Contest fotografico “Pescara Zona Rosa”

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Concorso gratuito per vetrine, piatti, drink e selfie in rosa

In attesa che a Pescara arrivi la tappa del Giro d'Italia, (16-17 maggio) parte il Contest fotografico Pescara Zona Rosa.

Un concorso che ha lo scopo di coinvolgere tutta la città, che da inizio maggio si tingerà di rosa, il colore simbolo della carovana più famosa d'Italia.

Il Contest, totalmente gratuito presenta quattro categorie di concorso: "La vetrina più bella" dedicato a negozi, attività commerciali e di servizi. "Il piatto più rosa" per ristoranti, pizzerie, bistrot e food truck. "Il drink più rosa" dedicato a bar, ristoranti e somministrato di bevande. Infine "Il selfie in rosa" dedicato a tutta la popolazione che voglia ritrarsi in un selfie che abbia a che fare con il Giro d'Italia per simboli e colori.

Modalità di partecipazione: inviare una fotografia, via messaggio, alle pagine social di Pescara Città di Tappa. È possibile partecipare in contemporanea a tutte le sezioni – È necessario firmare l'autorizzazione, presente nel Regolamento, per la pubblicazione delle foto. La partecipazione al concorso è gratuita.

Tutte le foto pervenute saranno pubblicate in apposite gallery sui Social e la Pagina internet di Pescara Giro d'Italia.

Le più belle saranno omaggiate con ricchi gadget del Giro d'Italia.

Regolamento pubblicato su https://www.facebook.com/pescara tappagiroditalia, su https://www.instagram.com/pescaragiroditalia e cliccando qui.

