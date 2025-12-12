- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
Eventi e Cultura

Pescara, gli appuntamenti del fine settimana per il Natale

Questo fine settimana, Pescara si prepara a festeggiare il Natale con un ricco programma di eventi organizzati dall’assessorato alla Cultura, guidato da Maria Rita Carota. Il calendario è pensato per tutte le fasce di età e si svolgerà in diverse zone della città. L’assessore Carota ha sottolineato che l’intero programma è disponibile sulla webapp vivipescara.info, nella sezione “Eventi”.

Sabato 13 dicembre, il Museo delle Genti d’Abruzzo ospiterà laboratori natalizi per bambini, organizzati dalla Fondazione Genti d’Abruzzo, a partire dalle ore 17. Le attività sono suddivise per fasce d’età: un laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni si svolgerà negli spazi del museo, mentre quello per i più grandi, dai 6 ai 12 anni, si terrà al Polo bibliotecario Aternino. Entrambi i laboratori sono gratuiti e previa prenotazione.

Domenica, due eventi musicali coinvolgeranno la comunità. La mattina alle 10, nella chiesa di San Silvestro, si terrà un concerto per organo e coro, dedicato ai canti e alle musiche della tradizione natalizia, a cura dell’Associazione Corale Sant’Andrea. In serata, alle ore 21, la chiesa Cuore Immacolato accoglierà un concerto di brani della tradizione Gospel e Traditional African American Spirituals, grazie all’Associazione Beato Nunzio.

La settimana prossima vedrà l’inaugurazione di una mostra di presepi lunedì 15 dicembre, presso la parrocchia Beata Vergine Stella Maris. L’esposizione, curata dall’Associazione I Borghi della riviera dannunziana, dal titolo “Presepe e poesia”, sarà aperta fino al 6 gennaio. Il calendario degli eventi proseguirà con concerti per tutti i gusti, un presepe vivente all’istituto Aterno Manthoné in via Tiburtina il 18 dicembre, e l’atteso appuntamento con i Neri per caso il 29 dicembre, oltre a ulteriori laboratori per bambini, un reading musicale e una commedia dialettale.

