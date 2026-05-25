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Eventi e Cultura

Pescara: Gli studenti dell’Istituto “De Cecco” inaugurano postazione per podcast e vodcast con Il Fregno Abruzzese

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Sarà inaugurata domani, martedì 26 maggio 2026, alle ore 12, la postazione professionale per la registrazione di Podcast e Vodcast presso l’Istituto di Istruzione Superiore “De Cecco” di Pescara. La postazione è stata interamente co-progettata dagli studenti dell’istituto dopo una formazione tecnica mirata.

Il Laboratorio Creativo per le Professioni del Futuro, situato nella sede di via dei Sabini, ospiterà la cerimonia di inaugurazione che vedrà la partecipazione de “Il fregno Abruzzese”. Il percorso che ha portato alla realizzazione di questa postazione è stato guidato dalla Dirigente Scolastica Alessandra Di Pietro e rientra nel progetto sperimentale “DesTEENazione – Desideri in Azione”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto, che coinvolge anche il Comune di Pescara, ha l’obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva. L’Istituto Superiore “F. De Cecco” ha lavorato all’interno della linea “GET UP”, progettando e creando spazi per promuovere il turismo e le professioni turistiche.

La giornata di inaugurazione prevede l’intervento dell’assessore comunale alle Politiche Giovanili Patrizia Martelli e della Dirigente comunale alle Politiche per il Cittadino Roberta Pellegrino, oltre alla presentazione del progetto “Get Up” e dei vodcast realizzati dagli studenti. Le conclusioni saranno affidate a Rossella Cioppi, referente scolastica del progetto.

L’evento di domani rappresenta un importante traguardo per l’Istituto “De Cecco” e per i progetti avviati in altri istituti secondari di Pescara. La stampa è invitata a partecipare all’inaugurazione della postazione per la registrazione di Podcast e Vodcast, che si preannuncia come un’opportunità unica per i giovani studenti coinvolti nel progetto.

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