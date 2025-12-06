Pescara, Gorgone studia il colpo a Bari

Si avvicina il delicato appuntamento del Pescara sul campo del Bari, in programma lunedì alle 17.15, e in casa biancazzurra l’attenzione è tutta sulle scelte di Giorgio Gorgone. Il tecnico sta lavorando con decisione sul 3-5-2, il sistema che aveva dato buone risposte a Catanzaro, con un dubbio principale legato al ruolo di Giacomo Olzer e alla regia di centrocampo affidata a Luca Valzania.

In mediana il piano più concreto prevede proprio Valzania come vertice basso del triangolo di centrocampo. L’ex Cremonese è stato provato spesso da regista nelle ultime sedute al “Mastrangelo” di Montesilvano, con Dagasso pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto dopo aver smaltito la contrattura al flessore. Il giovane centrocampista, classe 2004 seguito da diversi club tra cui il Cagliari, ha dato segnali incoraggianti in allenamento e si candida a tornare nell’undici di partenza.

Il vero rebus riguarda Olzer: Gorgone può utilizzarlo mezz’ala oppure alle spalle della punta. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di vederlo in mezzo al campo come interno sinistro nel 3-5-2, con Tonin e Di Nardo confermati in attacco come a Catanzaro. In alternativa l’ex Brescia potrebbe avanzare il proprio raggio d’azione e agire da seconda punta dietro a Di Nardo, soluzione che comporterebbe l’inserimento in mediana di uno tra Meazzi e Caligara per completare il pacchetto di centrocampo.

Anche in difesa non mancano i ballottaggi. Nella linea a tre davanti a Desplanches è possibile l’inserimento di Capellini accanto a Gravillon e Brosco. In questo scenario Letizia verrebbe impiegato sulla corsia mancina, con Corazza inizialmente in panchina, mentre a destra ci sarebbe la conferma di Faraoni, rientrato bene nell’ultima gara contro il Padova. Proprio sull’ex Verona lo staff sta lavorando molto anche per gli equilibri difensivi: a Padova è stato spesso supportato dal lavoro di ripiegamento di Tonin, e anche a Bari sarà fondamentale la collaborazione tra esterni e attaccanti nella fase di non possesso.

Sul fronte infermeria, restano ai box con un programma personalizzato Giannini, Kraja, Merola, Oliveri e Squizzato. Per l’ex Inter, alle prese con una fastidiosa ferita al piede dopo il duro contrasto di Catanzaro, il forfait appare molto probabile: nella migliore delle ipotesi potrebbe andare in panchina, ma senza partire titolare. Proprio l’assenza di un regista di ruolo ha spinto Gorgone a insistere sulla soluzione Valzania in cabina di regia, privilegiando interdizione e fisicità rispetto alla qualità di impostazione che garantirebbe un play più tradizionale.

Dall’altra parte il Bari di Vincenzo Vivarini, vecchia conoscenza dell’ambiente biancazzurro, si prepara con il consueto 3-4-2-1. Il tecnico recupera Maggiore e dovrà rinunciare al solo Darboe. Sulla trequarti, tra le linee, sono attesi Castrovilli e Pagano a sostegno di Moncini riferimento centrale. Il Pescara conosce bene la filosofia di gioco dell’allenatore biancorosso, basata su due mediani e due trequartisti a ridosso dell’unica punta, con esterni di centrocampo pronti a spingere in zona avanzata: un assetto che richiederà massima attenzione proprio sulle corsie laterali.

Intanto la squadra prosegue la preparazione con sedute a porte chiuse al “Mastrangelo”. Dopo la rifinitura della domenica mattina, alle 13.15 è prevista la conferenza pregara di Gorgone, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi su modulo e interpreti di una sfida che pesa sia sulla classifica sia sul morale di un gruppo deciso a invertire la rotta dopo le difficoltà delle ultime settimane.