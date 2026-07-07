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Politica

Pescara: Governo Meloni finanzia interventi strategici per il servizio idrico abruzzese per oltre 189 milioni

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Il governo Meloni ha stanziato oltre 189 milioni di euro per interventi strategici nel settore idrico abruzzese. Le risorse, destinate alla progettazione e realizzazione di opere volte alla riduzione delle perdite idriche, al potenziamento delle condotte e all’aumento della capacità di trasporto della risorsa idrica, sono state accolte positivamente dai parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa.

Secondo quanto comunicato dai tre parlamentari, gli interventi finanziati dalla Regione Abruzzo, guidata dal presidente Marco Marsilio, riceveranno una concreta risposta dal governo nazionale. Si tratta di opere fondamentali attese da anni, finalizzate a migliorare l’efficienza e l’affidabilità del sistema idrico regionale, con benefici diretti per i cittadini e per l’intero territorio abruzzese.

L’investimento prevede diverse azioni, tra cui l’ottimizzazione delle condotte adduttrici dell’impianto irriguo Tavo-Saline, il potenziamento e ammodernamento dello schema acquedottistico alimentato dalle sorgenti Liri e Verrecchie, nonché la messa in sicurezza delle opere di captazione e adduzione dei sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso.

Sono previsti interventi anche per il potenziamento dei sistemi acquedottistici Liri-Verrecchie, la separazione delle condotte e l’installazione di impianti di rilancio per l’Acquedotto Giardino, e il potenziamento dell’Adduttrice Verde.

Inoltre, saranno realizzati interventi per la riduzione delle perdite, la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti in diversi subambiti della regione, con l’obiettivo di utilizzare in modo più efficiente la risorsa idrica e assicurare un servizio moderno e sicuro.

Grazie alla collaborazione tra il governo Meloni e la Regione Abruzzo, si mira a garantire la tutela dell’acqua, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

In conclusione, l’investimento di 189.747.194,88 euro rappresenta un importante passo avanti per il settore idrico abruzzese, rendendo possibile la realizzazione di opere fondamentali per il territorio regionale.

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