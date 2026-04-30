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Politica

Pescara, Governo Meloni: Superbonus disastro contabile da 8 miliardi, Testa (Fdl) garante di stabilità

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Il Governo Meloni si conferma garante di stabilità finanziaria, come dichiarato dal deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa in un comunicato stampa. Il Documento di Finanza Pubblica 2026 evidenzia una situazione di bilancio migliore rispetto alle previsioni, con un rapporto deficit/PIL che è passato dall’8,1% al 3,1% grazie alle politiche messe in atto dal governo.

Tuttavia, emergono alcune criticità legate al superbonus fiscale ereditato dalle precedenti amministrazioni di M5S e PD. Un disastro contabile da 8 miliardi di euro, di cui 6,1 miliardi costituiscono un buco imprevisto che pesa sui conti pubblici. Si tratta di una spesa fuori controllo, quattro volte superiore a quanto previsto, che comporta una riduzione delle risorse destinate a settori essenziali come sanità, scuola e sostegno ai redditi bassi.

Il deputato Testa sottolinea come il governo Meloni stia lavorando per ripulire le “macerie” lasciate da precedenti gestioni, mettendo fine all’era dell’irresponsabilità e della finanza creativa. L’obiettivo è quello di tutelare le famiglie e le imprese, garantendo la solidità strutturale del Paese e mantenendo uno spread finanziario sotto i 100-130 punti base.

In conclusione, il comunicato stampa evidenzia l’impegno del governo Meloni nel ripristinare la fiducia dei mercati finanziari e nell’assicurare una gestione responsabile delle risorse pubbliche per garantire una crescita sostenibile e equilibrata per il Paese.

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