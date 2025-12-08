- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 8, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, graduatoria provvisoria per alloggi a canone concordato in strada Cavallaro
Attualità

Pescara, graduatoria provvisoria per alloggi a canone concordato in strada Cavallaro

- Spazio Pubblicitario 02 -

È stata pubblicata dal Comune di Pescara la graduatoria provvisoria dei 19 ammessi al bando per l’assegnazione in locazione a canone concordato di 11 alloggi di edilizia convenzionata situati in strada Cavallaro n° 85. Gli alloggi disponibili sono undici; l’assessore Alfredo Cremonese ha spiegato che dalla pubblicazione della graduatoria ci sono 15 giorni di tempo per eventuali ricorsi da parte degli esclusi o per il punteggio ottenuto.

Le richieste pervenute sono state in totale 108, ma 89 sono state escluse per mancanza di requisiti. Cremonese ha sottolineato che in molti casi l’esclusione è stata dovuta a un ISEE troppo basso dei richiedenti. È importante chiarire che gli alloggi di strada Cavallaro non sono considerati popolari, come alcuni richiedenti potrebbero aver pensato, poiché destinati a una popolazione che deve pagare un canone concordato e non sociale.

Inoltre, l’assessore ha colto l’occasione per annunciare un altro traguardo raggiunto dagli uffici comunali: il completamento delle assegnazioni degli alloggi nell’ambito del bando Erp del 2019, con un totale di 134 assegnazioni, tra cui 49 alloggi ATER, 64 comunali, 16 appartamenti Ater in via Rigopiano e 5 per disabili in via Caduti per servizio. È già disponibile la graduatoria provvisoria del bando Erp 2023, con 336 domande ammesse su 665 pervenute.

Gli alloggi di strada Cavallaro, di varie dimensioni, sono riservati ai cittadini italiani o agli stranieri con residenza regolare da almeno 5 anni nel territorio nazionale, che non siano titolari di diritti di proprietà su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Sono esclusi dal bando anche i richiedenti che negli ultimi cinque anni si siano resi responsabili di occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tra i requisiti ci sono limiti legati al reddito, definiti nell’avviso pubblico con un ISEE compreso tra 9.360 e 36.000 euro e un reddito familiare (ISR) non inferiore a 15.853,63 euro; il patrimonio mobiliare lordo non deve superare gli 80.000 euro. Il canone di locazione previsto sarà quello concordato, con incentivi specificati nel bando.

Pescara, 8 dicembre 2025.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it