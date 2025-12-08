Pescara, graduatoria provvisoria per alloggi a canone concordato in strada Cavallaro

È stata pubblicata dal Comune di Pescara la graduatoria provvisoria dei 19 ammessi al bando per l’assegnazione in locazione a canone concordato di 11 alloggi di edilizia convenzionata situati in strada Cavallaro n° 85. Gli alloggi disponibili sono undici; l’assessore Alfredo Cremonese ha spiegato che dalla pubblicazione della graduatoria ci sono 15 giorni di tempo per eventuali ricorsi da parte degli esclusi o per il punteggio ottenuto.

Le richieste pervenute sono state in totale 108, ma 89 sono state escluse per mancanza di requisiti. Cremonese ha sottolineato che in molti casi l’esclusione è stata dovuta a un ISEE troppo basso dei richiedenti. È importante chiarire che gli alloggi di strada Cavallaro non sono considerati popolari, come alcuni richiedenti potrebbero aver pensato, poiché destinati a una popolazione che deve pagare un canone concordato e non sociale.

Inoltre, l’assessore ha colto l’occasione per annunciare un altro traguardo raggiunto dagli uffici comunali: il completamento delle assegnazioni degli alloggi nell’ambito del bando Erp del 2019, con un totale di 134 assegnazioni, tra cui 49 alloggi ATER, 64 comunali, 16 appartamenti Ater in via Rigopiano e 5 per disabili in via Caduti per servizio. È già disponibile la graduatoria provvisoria del bando Erp 2023, con 336 domande ammesse su 665 pervenute.

Gli alloggi di strada Cavallaro, di varie dimensioni, sono riservati ai cittadini italiani o agli stranieri con residenza regolare da almeno 5 anni nel territorio nazionale, che non siano titolari di diritti di proprietà su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Sono esclusi dal bando anche i richiedenti che negli ultimi cinque anni si siano resi responsabili di occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tra i requisiti ci sono limiti legati al reddito, definiti nell’avviso pubblico con un ISEE compreso tra 9.360 e 36.000 euro e un reddito familiare (ISR) non inferiore a 15.853,63 euro; il patrimonio mobiliare lordo non deve superare gli 80.000 euro. Il canone di locazione previsto sarà quello concordato, con incentivi specificati nel bando.

Pescara, 8 dicembre 2025.