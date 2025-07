Pescara, Graduatorie provvisorie ammissioni ai nidi di infanzia

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si comunica che il 1/07/2025 sono state pubblicate, sull’albo pretorio del Comune di Pescara, le graduatori provvisorie per le ammissioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026.Eventuali ricorsi per la mancata ammissione o posizione nelle graduatorie devono essere presentati al Servizio “Sistema Educativo Integrato, Refezioni, Trasporto e Tutela del Mondo Animale” entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa – Il Servizio si esprime in merito ai ricorsi entro i successivi 10 giorni, assumendo le decisioni in via definitiva – si legge sul sito web ufficiale. “Gli eventuali ricorsi devono essere inviati al Servizio tramite PEC: protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – it

