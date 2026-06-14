Pescara, grande musica a Congiunti per la Festa di Cristo Risorto e San Nunzio Sulprizio con Chic Live Band e Brennero 66

In occasione della Festa di Cristo Risorto e San Nunzio Sulprizio, la località di Congiunti di Collecorvino (Pe), in provincia di Pescara, si prepara ad ospitare un grande weekend di musica e spettacolo. L’evento, organizzato da Power Eventi, prevede due serate speciali all’insegna del divertimento e della grande musica dal vivo, entrambe ad ingresso completamente gratuito con inizio degli spettacoli programmato per le ore 21.30.

Il programma delle manifestazioni si aprirà sabato 20 giugno con l’esibizione dei Chic Live Band. La formazione presenterà per l’occasione un nuovissimo format, arricchito dalla presenza di ballerine e coreografie dedicate, con un repertorio dinamico e di grande impatto visivo e sonoro.

Le celebrazioni proseguiranno poi domenica 21 giugno, serata che vedrà salire sul palco la band Brennero 66, tribute band ufficiale dei Pooh. Il gruppo farà rivivere i più grandi successi della storica band italiana, offrendo una serata densa di emozioni per tutti gli appassionati della grande musica d’autore.

Si prevede un weekend ricco di emozioni e di spettacoli musicali di alto livello, un’occasione unica per trascorrere delle serate indimenticabili in un contesto suggestivo come quello di Congiunti di Collecorvino. Siete tutti invitati a partecipare e a godere di questa splendida manifestazione dedicata alla musica e al divertimento.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma completo dell’evento, si può contattare l’organizzazione.