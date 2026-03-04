Pescara, grande partecipazione all’incontro elettorale promosso da Antonio Di Marco per le elezioni amministrative del 2026

Elezioni amministrative di Pescara, grande partecipazione all’incontro promosso dal consigliere regionale Antonio Di Marco in Regione

Lunedì si è svolto l’ultimo incontro presso il Palazzo della Regione a Pescara in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 marzo, che coinvolgeranno 23 sezioni cittadine. L’iniziativa, promossa dal consigliere regionale Antonio Di Marco, ha visto una significativa partecipazione da parte di elettori, amministratori e candidati, focalizzandosi sul futuro della città e sull’urgenza di affrontare con determinazione questa nuova fase politica.

Durante l’incontro è emerso un forte senso di unità e impegno comune nel tentativo di restituire a Pescara una guida amministrativa stabile e competente. Il candidato sindaco Carlo Costantini ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per il bene della città.

Il segretario del PD Daniele Marinelli ha invitato i cittadini a partecipare attivamente alle elezioni di Pescara, per portare Carlo Costantini al ballottaggio e iniziare così a cambiare il corso degli eventi anche a livello regionale.

All’incontro hanno preso parte anche il consigliere comunale Marco Presutti e diversi candidati, i quali hanno evidenziato le priorità programmatiche e la volontà di costruire un’amministrazione più vicina ai bisogni dei cittadini.

Antonio Di Marco ha concluso sottolineando l’importanza di rafforzare il dialogo con la città e di rilanciare un progetto amministrativo in grado di rispondere alle esigenze dei pescaresi. L’obiettivo comune è quello di permettere alla comunità di scegliere un’amministrazione migliore, basata su competenza, ascolto e visione.

L’appuntamento elettorale di domenica e lunedì è stato definito dai partecipanti come un momento decisivo per il futuro di Pescara, in cui coesione, partecipazione e responsabilità civica joueranno un ruolo fondamentale per delineare una nuova rotta per la città. Il messaggio conclusivo è stato di continuare su questa strada per restituire ai pescaresi un’amministrazione all’altezza delle sfide che li attendono.