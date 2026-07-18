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Eventi e Cultura

Pescara, Grande successo di pubblico per la prima giornata di Quartiere in Festa: si prosegue domani con musica, street food e cabaret in strada

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Grande successo di pubblico per la prima giornata di Quartiere in Festa, evento organizzato dall’associazione omonima per favorire il rilancio del commercio tradizionale nel quartiere di Porta Nuova a Pescara.

“Quartiere in festa è cominciato nel migliore dei modi, oggi pomeriggio. Avevamo pensato a una due giorni per rilanciare il commercio e tutte le attività di una porzione di Porta Nuova, tra via Benedetto Croce e viale Pepe, e la risposta è stata molto positiva sin dalle prime ore, con tantissimi cittadini in strada, e ne siamo entusiasti” affermano gli organizzatori Alessandro Dragani e Lorenzo Mustica.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno potuto godere di musica, intrattenimento per bambini, street food, mercatino e cabaret in strada. “Oggi la risposta è stata estremamente positiva, il che significa che c’è voglia di condivisione e di allegria. Andremo avanti anche domani, dalle ore 18” dichiarano i promotori.

Soddisfatto anche Simone D’Angelo, presidente della Commissione comunale Cultura, Turismo e Attività Produttive che invita tutti a partecipare anche alla seconda giornata dell’evento. “È un modo per vivere un quartiere importante come Porta Nuova, tra musica, buon cibo e tanta tanta gente, da pomeriggio a sera”.

L’evento, che ha ottenuto il supporto del Comune, si è svolto a Pescara il 17 luglio e ha visto la collaborazione di diverse realtà del territorio per offrire ai partecipanti un’esperienza unica e coinvolgente.

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