Pescara, Grande successo di pubblico per la prima giornata di Quartiere in Festa: si prosegue domani con musica, street food e cabaret in strada

Grande successo di pubblico per la prima giornata di Quartiere in Festa, evento organizzato dall’associazione omonima per favorire il rilancio del commercio tradizionale nel quartiere di Porta Nuova a Pescara.

“Quartiere in festa è cominciato nel migliore dei modi, oggi pomeriggio. Avevamo pensato a una due giorni per rilanciare il commercio e tutte le attività di una porzione di Porta Nuova, tra via Benedetto Croce e viale Pepe, e la risposta è stata molto positiva sin dalle prime ore, con tantissimi cittadini in strada, e ne siamo entusiasti” affermano gli organizzatori Alessandro Dragani e Lorenzo Mustica.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno potuto godere di musica, intrattenimento per bambini, street food, mercatino e cabaret in strada. “Oggi la risposta è stata estremamente positiva, il che significa che c’è voglia di condivisione e di allegria. Andremo avanti anche domani, dalle ore 18” dichiarano i promotori.

Soddisfatto anche Simone D’Angelo, presidente della Commissione comunale Cultura, Turismo e Attività Produttive che invita tutti a partecipare anche alla seconda giornata dell’evento. “È un modo per vivere un quartiere importante come Porta Nuova, tra musica, buon cibo e tanta tanta gente, da pomeriggio a sera”.

L’evento, che ha ottenuto il supporto del Comune, si è svolto a Pescara il 17 luglio e ha visto la collaborazione di diverse realtà del territorio per offrire ai partecipanti un’esperienza unica e coinvolgente.