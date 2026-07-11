Pescara, grande successo per gli show cooking a Mediterranea: domani Nicola Fossaceca in cucina.

Proseguono con grande partecipazione gli appuntamenti di Mediterranea, la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze agroalimentari, della cultura del cibo e dell’identità dei territori. Gli show cooking del Main Stage hanno trasformato la cucina in uno spazio di racconto, confronto e valorizzazione delle produzioni locali, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra tradizione, innovazione e sapori del Mediterraneo.

Tra i protagonisti più attesi, Sonia Peronaci, cuoca, imprenditrice, autrice e divulgatrice gastronomica, ha conquistato il pubblico con una ricetta ideata per valorizzare alcune delle migliori produzioni abruzzesi: tortelli di pecorino con fonduta al tartufo, salume croccante, miele e polvere di liquirizia. Una preparazione che ha esaltato il lavoro delle aziende presenti in manifestazione, mettendo insieme formaggi, olio extravergine d’oliva, salumi, miele, tartufo e liquirizia in un piatto capace di raccontare il territorio attraverso gusto, tecnica e creatività.

Grande interesse anche per l’intervento di Andrea Lopopolo, noto come “Lo Chef della Frutta”, che ha mostrato come la frutta possa diventare non solo alimento, ma anche arte, educazione e spettacolo. Lopopolo ha offerto al pubblico una prospettiva originale sul valore estetico e culturale della materia prima, richiamando l’attenzione sull’importanza della stagionalità e della qualità.

Gli show cooking hanno rappresentato anche un’importante occasione di promozione delle imprese agroalimentari coinvolte, creando un dialogo diretto tra produttori, chef e visitatori e contribuendo a raccontare la ricchezza del patrimonio enogastronomico abruzzese.

Accanto agli appuntamenti gastronomici, Mediterranea ha ospitato momenti di approfondimento dedicati ai territori protetti della regione, con la partecipazione dei rappresentanti dei Parchi nazionali e regionali abruzzesi, che hanno evidenziato il legame tra biodiversità, tutela ambientale, produzioni di qualità e sviluppo sostenibile.

La programmazione di Mediterranea prosegue domani con due nuovi appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e al dialogo tra i territori del Mediterraneo. Il primo vedrà protagonista il GAL Costa dei Trabocchi, con lo show cooking di Nicola Fossaceca a cura del Gal Pesca Abruzzo, un’occasione per raccontare la tradizione gastronomica della costa abruzzese attraverso ricette, prodotti identitari e il lavoro delle imprese locali, in un percorso che mette al centro il legame tra territorio, cultura e sostenibilità.

A seguire sarà la seconda volta dello chef Mattasoglio, che nella prima serata ha cucinato dei piatti ispirati alla Spagna, Paese ospite di questa edizione di Mediterranea. Attraverso una ricetta realizzata con il contributo di sette aziende, lo chef ha proposto un viaggio gastronomico che ha unito ingredienti, tradizioni e tecniche delle due sponde del Mediterraneo, offrendo al pubblico un’esperienza di incontro tra culture e produzioni di eccellenza.