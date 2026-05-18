Pescara, grande successo per il ciclo di seminari sull’Orientamento al Diritto dei consumi all’Università d’Annunzio

Si è concluso con una partecipazione costante e particolarmente attiva il ciclo di seminari teorico-pratici di Diritto dei consumi che si è svolto da metà aprile a metà maggio nella sede dell’Università “G. d’Annunzio” di Pescara e nato dalla collaborazione tra la cattedra di Diritto dei consumi dell’Ateneo, della quale è titolare la prof.ssa Sara de Lucia, e l’Adoc Abruzzo. L’iniziativa, rivolta agli studenti della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, ha registrato una presenza media di circa 120 partecipanti per ciascun incontro, confermando il forte interesse degli studenti verso tematiche che incidono sempre più profondamente sulle dinamiche del mercato digitale e sulle moderne forme di tutela del consumatore.

Il percorso ha affrontato questioni di particolare rilievo teorico e pratico, spaziando dalle pratiche commerciali scorrette ai profili di tutela del consumatore nell’ecosistema digitale, sino agli strumenti di composizione delle controversie e alla disciplina del sovraindebitamento. Ad aprire il ciclo è stato l’avvocato Nicola Criscuoli, con un seminario dedicato alle pratiche commerciali scorrette e ai relativi meccanismi di tutela. Nei successivi incontri, l’avvocato Moreno Mimmo Bonafortuna ha approfondito, con taglio applicativo, i temi della tutela del consumatore nell’ambiente digitale, del sovraindebitamento, della mediazione e altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Particolarmente significativo è stato l’ultimo appuntamento, che si è svolto la scorsa settimana, nel corso del quale gli studenti hanno preso parte a una simulazione pratica di mediazione, sperimentando concretamente le dinamiche della negoziazione e della composizione stragiudiziale del conflitto. L’attività laboratoriale ha rappresentato uno dei momenti di maggiore coinvolgimento del ciclo seminariale, offrendo agli studenti l’opportunità di sperimentare concretamente il raccordo tra studio teorico e pratica applicativa.

La professoressa Sara de Lucia ha dichiarato: “L’obiettivo dell’iniziativa era quello di offrire agli studenti un’occasione di approfondimento che consentisse di affiancare allo studio teorico dei principali istituti del diritto dei consumi un contatto diretto con le problematiche applicative e con l’esperienza professionale. La partecipazione registrata nel corso di tutti gli incontri conferma quanto sia avvertita, dagli studenti, l’esigenza di una formazione giuridica sempre più attenta alla dimensione concreta della tutela”.

La presidente di Adoc Abruzzo, Monica Di Cola, ha sottolineato: “La collaborazione tra università e associazioni rappresenta uno strumento prezioso per diffondere consapevolezza sui diritti dei consumatori e favorire la formazione di professionisti capaci di confrontarsi con le trasformazioni del mercato contemporaneo”.

L’avvocato Moreno Mimmo Bonafortuna ha evidenziato: “Il confronto con gli studenti è stato particolarmente stimolante. L’interesse e la partecipazione dimostrati durante gli incontri, soprattutto nelle attività pratiche, testimoniano l’importanza di percorsi formativi che avvicinino il mondo universitario alla realtà delle professioni”.

Anche l’avvocato Nicola Criscuoli – presidente dell’Adoc Molise – ha espresso apprezzamento per l’iniziativa: “L’esperienza maturata a Pescara dimostra l’efficacia di una collaborazione stabile tra accademia e realtà associative impegnate nella tutela del consumatore. Si tratta di un modello formativo meritevole di ulteriore sviluppo”.

Alla luce dell’interesse riscontrato e dell’ampia partecipazione degli studenti, gli organizzatori stanno già valutando la possibilità di riproporre e ampliare il ciclo seminariale nel prossimo anno accademico, consolidando ulteriormente il dialogo tra formazione universitaria e pratica applicativa.